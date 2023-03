Surgem imagens da gráfica GeForce RTX 4060 Founders Edition da Nvidia

No que respeita à atual geração de placas gráficas, a Nvidia já conta com o modelo topo de gama GeForce RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti. Para além destas está também a preparar a RTX 4070. E agora surgiram imagens online do modelo GeForce RTX 4060 Founders Edition.

Imagens da gráfica GeForce RTX 4060 da Nvidia aparecem online

De acordo com as informações mais recentes, já podemos agora ter uma ideia de como será a placa gráfica GeForce RTX 4060 Founders Edition da Nvidia. Tal acontece depois que algumas das primeiras imagens da placa gráfica terem aparecido online.

Através dessas mesmas imagens verifica-se que o design de referência é semelhante aos modelos já lançados, sendo sobretudo parecida às GPUs da linha RTX 30 da geração anterior, embora apresente pequenas alterações. Portanto, vemos a cor preta como sendo a que domina o equipamento e a clássica estrutura em cinza. Esta placa gráfica conta com uma configuração de ventoinha dupla, uma de cada lado do PCB.

As imagens foram reveladas pelo leaker Elysian Realm através da sua conta da rede social Twitter. E embora a publicação indique esta é a GeForce RTX 4060 Ti, várias fontes garantem que este é, na verdade, o modelo não-Ti da RTX 4060.

É esperado que esta GPU traga consigo o chip gráfico AS107-400 da Nvidia, com 3.072 núcleos CUDA e uma capacidade de 8 GB de memória GDDR6 com uma interface de 128 bits a operar numa largura de banda de 288 GB/s. Ao nível energético, a RTX 4060 deverá contar com um TDP de 115 W.

Este modelo será então o Founders Edition, que são os de referência da Nvidia, sendo que, depois desta revelação, espera-se em breve também sejam divulgados mais detalhes sobre os modelos personalizados, entre outras informações importantes, como o preço desta placa gráfica da fabricante líder deste segmento.