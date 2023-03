E Porque Hoje é Sexta

Um turista americano, de férias em Paris, entrou num bar onde ao balcão estavam três velhotes franceses.

Cumprimentou os presentes, pediu um café e depois de alguma troca de palavras de circunstância, interrogou os franceses:

"Já que aqui estou, aproveito a oportunidade para vos fazer uma pergunta para um significado que há anos me intriga. Nós, nos EUA usamos muito a expressão francesa "Savoir faire", mas creio que no fundo não sabemos o seu verdadeiro significado. Afinal, o que é o "Savoir faire"?

O primeiro francês, coçou a cabeça e intentou uma definição:

"Imagine o senhor que chega a sua casa, entra no quarto e apanha a sua esposa com outro homem na cama... Ao entrar no quarto diz Bom dia! Como está?". Isso é savoir faire...

O segundo francês não concorda. Coça a cabeça e dá a seguinte definição:

"Imagine o senhor que chega a sua casa, entra no quarto e apanha a sua esposa com outro homem na cama... Ao entrar no quarto diz Bom dia! Façam o favor de continuar... Isso é Savoir faire...

Ao ver o terceiro velhote coçar a cabeça, o americano preparou-se para ouvir a respetiva versão:

"Imagine o senhor que chega a sua casa, entra no quarto e apanha a sua esposa com outro homem na cama... Ao entrar no quarto diz Bom dia! Façam o favor de continuar.

Se ele continuar,

Isso é que é Savoir faire...