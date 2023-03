Sugestão Pplware: impressoras 3D dos 200 € aos 400 €

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Hoje trazemos 4 modelos com preços que vão desde os 200 € aos 400 €.

Anycubic Photon Ultra DLP

A resolução especificada desta impressora DLP Anycubic Photon Ultra é de 720p, contudo a sua qualidade de impressão é ainda melhor do que a das impressoras de ecrã LCD monocromático 2k/4k, segundo indicação da marca. Isto acontece porque as impressoras DLP usam uma tecnologia diferente para projetar luz em comparação com as impressoras LCD.

Uma vez que não existe um ecrã LCD (que teria que ser substituído a cada 3 a 5 meses), o projetor interno que possui deverá ter uma vida útil de mais de 20 mil horas.

A impressora Anycubic Photon Ultra DLP garante também uma eficiência de luz de 40%, o que é 15 vezes maior do que os 2,5-3% com os quais as impressoras LCD geralmente operam. Assim, o consumo energético é bastante mais reduzido. A impressora consome entre 0,017 - 0,034 kWh para imprimir um modelo de 100 mm de altura. Além disso, não apresenta problemas de sobreaquecimento, mesmo sem sistema de ventilação integrado.

Com anti-aliasing de 16x os cantos e extremidades impressos serão mais suaves, reduzindo as camadas de linhas e o próprio tempo de processamento. Em termos de velocidade de impressão, é indicado que cada camada deverá demorar cerca de 1,5 a 2 segundos a imprimir, o que é cerca de 5 vezes mais rápido que outras soluções.

Nesta impressora podem ainda ser utilizados diferentes tipos de resina, alargando as opções de trabalho e a própria liberdade criativa. A base de impressão gravada a laser garante também uma maior adesão da peça à plataforma e, como consequência uma taxa de sucesso mais elevada.

Por fim, há que destacar a interface simples de utilizar e de ajustar os vários parâmetros de impressão.

A impressora 3D Anycubic Photon Ultra DLP está disponível por 188,36€, utilizando o código de desconto BG6afd3e.

Anycubic Photon Ultra DLP

Anycubic Photon M3 Plus LCD

A Anycubic Photon M3 Plus é uma impressora a resina com uma precisão e qualidade de excelência, equipada com o Anycubic LighTurbo e um ecrã LCD monocromático de 6K, para uma precisão de 34 mícrons. O LighTurbo garante uma alta uniformidade de luz, luz altamente colimada (ângulo de divergência<3°) e um nível de luz difusa ultra-baixo (1,26%).

A Anycubic Photon M3 Plus foi projetada para um volume máximo de impressão de 245 x 197 x 122 mm, o que dá aos utilizadores uma maior liberdade criativa.

Tem uma velocidade de impressão de 10cm/hora, a plataforma é em liga de alumínio gravada a laser e tem 4 pontos de nivelamento manual. Para controlo, conta com um ecrã tátil de 5 polegadas, mas também tem uma app para controlo por smartphone.

A impressora 3D Anycubic Photon M3 Plus LCD está disponível por 425€, utilizando o código de desconto BGe17b7b.

Anycubic Photon M3 Plus

Impressoras 3D Creality Sermoon V1 e Sermoon V1 Pro

A Creality Sermoon V1 e o modelo Pro são impressoras 3D totalmente fechadas e prontas a usar, sem necessidade de montagem. São controladas via App por Wi-Fi e ambas têm uma dimensão de impressão de 175 x 175 x 165 mm. Atingem uma temperatura de impressão até 250 ºC e a temperatura máxima da base é de 80 ºC.

A base é magnética e flexível, mas uma melhor aderência da peça durante a impressão e respetiva remoção. É compatível com os mais populares tipos de filamento de 1,75 mm.

O modelo Pro inclui uma câmara de 1080p para monitorizar a impressão através da aplicação móvel. Este modelo Pro inclui também um sensor de segurança na porta que para a impressão logo que porta é aberta e acelera o arrefecimento, sendo estas as duas grandes diferenças entre as duas máquinas.

A impressora 3D Creality Sermoon V1 está disponível por 274,49€, utilizando o código de desconto BGdfeae3.

Creality 3D Sermoon V1

A impressora 3D Creality Sermoon V1 Pro está disponível por 369,14€, utilizando o código de desconto BGea6591.

Creality 3D Sermoon V1 Pro

Todos os preços apresentados incluem IVA e os envios são feitos a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem encargos adicionais.