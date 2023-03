Gráfica GeForce RTX 4070 pode chegar a partir de 749 dólares nos EUA

A Nvidia é a líder indiscutível no segmento das placas gráficas e está a preparar-se para adicionar novos modelos à sua mais recente linha RTX 40. Um dos modelos que está prestes a chegar é a GeForce RTX 4070 e as informações mais recentes indicam que esta GPU poderá chegar aos EUA com um preço a partir dos 749 dólares.

Nvidia GeForce RTX 4070 pode chegar por 749 dólares

De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, a nova placa gráfica GeForce RTX 4070 da Nvidia poderá chegar ao mercado norte-americano por um valor recomendado a começar nos 749 dólares, um valor próximo do das RTX 4070 Ti, as quais chegaram por 799 dólares.

Os detalhes foram revelados pelo popular canal Moore's Law is Dead e apontam então que o valor da RTX 4070 será mais elevado do que o inicialmente previsto. Recordamos que quando a Nvidia lançou a linha da geração anterior RTX 30, o modelo GeForce RTX 3070 tinha um preço inicial de 499 dólares, menos 250 dólares do que o previsto para a RTX 4070 da nova geração.

Embora estes detalhes ainda não tenham vindo de fontes oficiais, podem já ser uma linha orientadora daquilo que a Nvidia tem em mente ao nível de valores destes equipamentos.

Quanto às especificações, espera-se que a placa gráfica GeForce RTX 4070 conte com um chip AD104-250/251, 5888 núcleos CUDA e uma capacidade de 12 GB de memória VRAM GDDR6X a operar a uma frequência de 21 Gbps. Outros dados apontam para que a GPU traga um TGP de 200W e que ofereça uma redução de energia de 10%.

Anteriormente, segundo as informações avançadas também pelo leaker kopite7kimi, a Nvidia preparou 3 placas PCB diferentes para as RTX 4070 e serão elas:

PG141-SKU343 RTX 4070 Edição de Referência AD104-250-A1

PG141-SKU344 RTX 4070 Founders Edition AD104-250-A1

PG141-SKU345 RTX 4070 Edição de Referência AD104-251-A1

Vamos esperar que surjam mais novidades sobre esta nova placa gráfica da Nvidia para confirmar qual o valor que a fabricante norte-americana tem preparado para o mercado.