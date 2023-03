Super Mario Bros – O Filme está a chegar ao grande ecrã

Por esta altura, já não deve ser novidade para ninguém. O filme Super Mario Bros - O Filme está prestes a chegar aos grandes ecrãs, o que quer dizer que o canalizador mais famoso da história dos videojogos está de regresso e em grande. Recentemente, foi revelado o trailer do filme que estreia a pouco menos de 1 mês. Venham vê-lo connosco.

Com as vozes de Chris Pratt (Jurassic World) no papel de Mario, Anya Taylor-Joy (Peaky blinders) como Princesa Peach, Charlie Day (Nunca Chove em Filadélfia) como o fiel amigo Luigi, e o fantástico Jack Black na voz de Bowser, está garantida a qualidade e a diversão.

O mais recente trailer do filme Super Mario Bros - O Filme foi revelado esta semana e, sejam fãs ou não, têm de admitir que gera curiosidade, certo?

Entretanto, e como puderam assinalar acima, o trailer apresentado encontra-se em português, pelo que também será interessante identificar quem irá emprestar as vozes na Língua de Camões ao jogo.

Segundo o que se sabe iremos ter a voz de Luís Barros como Mario, Eduardo Frazão como Luigi, Laura Dutra com a voz da Princesa Peach e Pedro Bargado como o mauzão Bowser.

O filme, fruto de mais uma parceria entre a Nintendo e Illumination, (Gru, O Maldisposto, Mínimos e A Vida Secreta Dos Nossos Bichos) encontra-se prestes a chegar aos cinemas, com data prevista para 6 de abril.

Ao longo dos anos, têm sido bastantes os exemplos de filmes produzidos que tiveram como base videojogos (incluindo outros exemplos de Super Mario). Bem recentemente e ainda a decorrer, temos o exemplo da série The Last of Us, da HBO.

Da vossa parte, qual ou quais os filmes/séries que foram melhor migrados para os grandes ecrãs?