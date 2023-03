O esforço exigido num simples passeio de bicicleta ao fim de um dia de trabalho afasta logo potenciais ciclistas, quanto mais para usá-la como meio de transporte no dia a dia. Com as e-bikes tudo muda. Conheça duas novas opções: a PVY Z20 PRO e a DRVETION AT20.

Ebike PVY Z20 PRO

A PVY Z20 PRO é uma bicicleta com bateria de 10,4Ah e tem 36V, demorando a carregar na totalidade em 4 a 6 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h (limite legal), sendo possível fazer cerca de 80 km no modo híbrido (em bateria serão cerca de 50km).

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na PVY Z20 PRO o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 6 velocidades.

Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ x 2,3", é em liga de alumínio e suporta peso até 120 kg. De notar que a bicicleta pesa 34 kg.

A Ebike PVY Z20 PRO está disponível por 757,23€, utilizando o código de desconto BGPVYZ20V.

PVY Z20 PRO

Bicicleta elétrica DRVETION AT20

A DRVETION AT20 é uma bicicleta com motor de 750W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com ajuda do motor (velocidade limitada por questões legais). No entanto, tem também pedais, podendo ser utilizada como uma simples bicicleta, tal como a anterior.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 30 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia, em modo elétrico vai aos 40km. As rodas são de 20" e adaptam-se facilmente a diferentes pisos, mesmo em terra.

A bicicleta pesa 26,5 kg e pode suportar até 120 kg; é à prova de água e poeiras e tem um sistema de transmissão de 7 velocidades.

A Ebike DRVETION AT20 está disponível por 1258,90€, utilizando o código de desconto DRVAT2015.

DRVETION AT20

Todos os preços apresentados incluem IVA e os envios são feitos a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem encargos adicionais.