Desde que o GPT foi tornado público que a Microsoft está presente nesta arena. As novidades não param de chegar e agora surge o Microsoft 365 Copilot. Esta ferramenta está já disponível em preview nas aplicações do Microsoft 365, incluindo Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams.

A Microsoft anunciou hoje o Microsoft 365 Copilot, um copiloto para o trabalho que utiliza inteligência artificial (IA) de nova geração para melhorar a produtividade dos utilizadores. O Microsoft 365 Copilot combina o poder dos grandes modelos de linguagem (LLMs) com os dados nas aplicações Microsoft 365 para transformar conteúdo textual nas ferramentas de produtividade da tecnológica.

A nova ferramenta já está disponível através de duas formas no Microsoft 365: incorporado nas aplicações que milhões de pessoas utilizam diariamente – como o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, entre outras –, para melhorar a criatividade, produtividade e competências e através de uma nova experiência – o Business Chat – que utiliza dados do calendário, e-mails, chats, documentos, reuniões e contactos para gerar alertas e atualizações de estado com base nas atividades diárias dos utilizadores.

Dados do GitHub concluíram que o Copilot promete desbloquear a produtividade para todos. Entre os developers que usam o GitHub Copilot, 88% dizem que são mais produtivos, 74% dizem que podem concentrar-se em tarefas mais satisfatórias e 7% destacam que a ferramenta os ajuda a perder menos tempo a procurar informação ou exemplos.

Dar asas à criatividade com uma nova abordagem de trabalho

O Copilot mudará fundamentalmente a forma como as pessoas utilizam a IA e vice-versa. A ferramenta cria um modelo de conhecimento para cada organização e sugestões personalizadas para cada utilizador, com base nas tarefas e interações anteriores.

No Word, o Copilot disponibiliza um primeiro rascunho para editar e rever, permitindo ao utilizador poupar horas de escrita e tempo de edição. No PowerPoint, pode ajudar a criar apresentações dinâmicas através de comandos de linguagem natural, sugerindo conteúdo relevante a partir de documentos. Já no Excel, pode apoiar na análise de tendências e criação de visualizações de dados com um visual profissional em segundos.

Por outro lado, ajuda a aliviar carga de trabalho, ao permitir, por exemplo, o resumo de longos tópicos de e-mail ou mesmo a redação de sugestões de resposta. No Outlook, apoia na limpeza da caixa de entrada em minutos; no Teams, resume os principais pontos de discussão a partir da transcrição das chamadas e sugere pontos de atuação, em tempo real durante uma reunião e, no Power Platform, ajuda a automatizar tarefas repetitivas, criar chatbots e passar da criação à implementação mais rapidamente.

Compromisso com princípios de IA responsável

Desenvolvido com base nos princípios de segurança, conformidade e privacidade da Microsoft, o Copilot herda automaticamente os Princípios de IA e Padrão de IA Responsável da tecnológica. Além disso, a ferramenta foi projetada para proteger dados técnicos, de grupo e individuais, com modelos de permissão que garantem que a informação não é partilhada amplamente entre utilizadores.

No início deste mês, a Microsoft anunciou o Dynamics 365 Copilot como o primeiro AI Copilot do mundo tanto em CRM como em ERP a trazer a próxima geração de IA a todas as áreas de negócio. O Microsoft 365 Copilot já está disponível em preview para os utilizadores do Microsoft 365 e em breve será lançado para todos os utilizadores. Mais informações aqui.