Atlas Fallen, um RPG épico e mágico em desenvolvimento

Um dos jogos em destaque na Gamescom, foi também Atlas Fallen, um RPG repleto de magia que foi apresentado pelos estúdios Deck13 Interactive.

Venham conhecer um pouco mais sobre Atlas Fallen e ver o seu trailer de apresentação.

Os estúdios alemães Deck13 Interactive (The Surge 2, Lords of the Fallen entre outros) encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Atlas Fallen, que foi anunciado no decorrer da Gamescom.

Com o selo de qualidade da Focus Entertainment (da qual os estúdios Deck13 Interactive fazem parte), o jogo é um RPG de ação com uma envolvência épica repleta de magia e onde a areia do planeta onde se passa, tem uma particular importância.

Atlas Fallen é um jogo inspirado em God of War ou Horizon nas palavras dos seus criadores mas com um universo próprio e mais desafiante.

A ação do jogo decorre num mundo inóspito e coberto de areia no qual a humanidade se encontra numa situação ameaçada e oprimida pelos Deuses. Decorrendo num mundo semiaberto à exploração livre, o jogador impersonificar o salvador do povo e libertar a Humanidade.

Atlas Fallen apresenta-nos um mundo repleto de segredos e mistérios ancestrais que, muitas vezes, escondem perigos imensos. Aliás, no trailer apresentada, é referida a existência de ruínas e de uma civilização antiga.

Neste local inóspito e repleto de areia, o trailer de revelação mostra-nos ainda a existência de estranhas criaturas com as quais teremos de lutar, com o recurso a armas diferentes e variadas. No trailer vemos espadas e chicotes que, segundo os responsáveis pelo jogo, são feitas de... areia.

Todas essas armas de Atlas Fallen são altamente multifacetadas podendo inclusive mudar de forma. Para tal deve ajudar o facto de serem constituídas por areia, claro. Os seus ataques são poderosos com o uso de propriedades místicas na própria areia do planeta.

Como se pode perceber facilmente, a areia parece vir a ter um papel importante em Atlas Fallen, não só porque as armas são feitas dela mas também, e dá para perceber pelo trailer, os monstros que vamos enfrentar, parecem surgir por debaixo dela.

É também possível ver que os personagens principais do jogo, usam poderes mágicos para mover objetos, tais como se pode ver no trailer, de reconstruir uma ponte. E podem inclusive, deslocar-se na areia como se estivessem a surfar.

Curiosidade final, para o facto do jogo vir a ter um modo campanha que tanto pode ser jogada a solo, ou de forma cooperativa.

Atlas Fallen está a ser desenvolvido pelos Deck13 Interactive, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC com previsões de lançamento em 2023.