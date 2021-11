Análise ao processador Intel Core i5-12400 mostra que é superior ao AMD Ryzen 5 5600X

Com o iminente lançamento dos novos processadores de 12.ª geração da Intel, surgem cada vez mais testes realizados por quem já teve a oportunidade de ter alguns destes chips em mãos.

Recentemente, uma análise vinda da China mostra que o processador Intel Core i5-12400 consegue resultados superiores ao Ryzen 5 5600X da rival AMD.

Intel Core i5-12400 supera o AMD Ryzen 5 5600X em testes

Uma análise chinesa do processador Intel Core i5-12400 foi agora divulgada. Trata-se de uma Amostra de Qualificação (QS), que oferece um maior desempenho e estabilidade quando comparada com as Amostras de Engenharia (ES). No caso em concreto, o novo chip de 12.ª geração da linha Alder Lake da fabricante norte-americana foi testado num sistema composto por uma motherboard MSI Z690 A PRO juntamente com uma memória RAM DDR4 @ 4000 MHz com latência CL18.

Na CPU-Z, o Intel Core i5-12400 apresentou uma pontuação de núcleo único de 693,4 pontos e uma pontuação em múltiplo núcleo de 4997,1 pontos. Se olharmos para os valores obtidos pelo processador AMD Ryzen 5 5600X, estão são, respetivamente, 648 e 5022 pontos.

Já se falarmos na plataforma Cinebench R15, o processador da Intel obteve 247 pontos em núcleo único e 1778 em múltiplo núcleo, contra 258 e 1970 pontos do chip da marca rival. No Cinebench R20, os valores do i5-12400 são de 663 e 4783 pontos, ao passo que o CPU da AMD obteve 604 e 4562 pontos. Por fim, no Cinebench R23, o processador Alder Lake de 12.ª geração apresentou uma pontuação de 1720 e 12506 pontos, enquanto que o Ryzen 5 5600X apresentou valores de 1572 em núcleo único e 11268 em múltiplo núcleo.

O Intel Core i5-12400 conta com uma configuração de 6 núcleos e 12 threads. Portanto, falamos em 6 núcleos dedicados ao alto desempenho (P-Core com arquitetura Golden Cove), mas nenhum núcleo de eficiência energética. Conta com uma frequência turbo de 4,40 GHz e 4,00 GHz para os núcleos em funcionamento com suporte de 18 MB de cache L3. Tem também um TDP de 65W.

Parece que a vida da AMD poderá ficar complicada com os novos processadores da Intel. Vamos assim aguardar por novos testes de modo a concebermos uma ideia cada vez mais concreta desta grande aposta da empresa de Pat Gelsinger.