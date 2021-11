A Internet é, nos dias de hoje, uma certeza para a maioria dos cidadãos. Em qualquer lugar, mesmo que longe das grandes cidades, esta está disponível. Claro que nem sempre as velocidades são as desejadas e é aqui que muitas vezes está o problema.

Este é um cenário comum no nosso país e também, aparentemente, no resto da Europa. Na Alemanha, há uma mudança a caminho e que mudará completamente este cenário. Os ISPs vão passar a serem obrigados a darem descontos quando a velocidade da Internet for lenta.

Medida única tomada na Alemanha

É ainda apenas uma proposta que está a ser preparada, mas em breve o cenário dos ISPs poderá mudar na Alemanha. Ao abrigo do Telecommunications Act os utilizadores vão poder testar a velocidade de acesso à Internet para garantir as velocidades contratadas.

Se existir um desvio grande face ao que está definido em contrato, os utilizadores vão poder requerer que lhes seja aplicado um desconto. Este será proporcional ao desvio que existir nas medições efetuadas nos testes.

Clientes dos ISPs podem medir velocidade

Para avaliar as suas velocidades de acesso à Internet os clientes vão ter de usar a ferramenta oficial de medição da velocidade de acesso à Internet na Alemanha. Esta é pública e fornecida pela Agência da Rede da Alemanha Federal.

O processo de medição irá incluir 20 testes realizados em 2 dias consecutivos, espalhados por 10 testes em cada dia. Assim fica garantido que qualquer problemas são recorrentes e que não resultam de um problema momentâneo na rede. Se as velocidades estiverem abaixo dos 90% do contratado, os clientes são elegíveis para receber um desconto.

Descontos quando Internet for lenta

Segundo as autoridades da Alemanha, os desvios nos valores contratados aos ISPs afetam 50% dos acessos à Internet no país. A nova lei irá entrar em vigor em dezembro deste ano, tendo sido submetida a proposta em setembro. A velocidade a que ganhou forma é realmente interessante.

Esta é uma realidade que certamente gostaríamos de ver no nosso país. Tal como na Alemanha, também em Portugal existem problemas destes, mas a posição dos ISPs e das autoridades está longe de ser tão ativa como é no norte da Europa.