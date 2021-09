Esta é uma história estranha, mas mostra bem os problemas que podemos ter em certas regiões ditas civilizadas e com as infraestruturas necessárias. A eterna queixa da velocidade de acesso à Internet teve agora um novo capítulo e mostra bem o quão complicado pode ser.

Um fotografo alemão, que mora numa zona rural, resolveu fazer uma corrida para mostrar como o seu acesso à Internet é lento. Colocou frente a frente o seu ADSL e um cavalo, para ver qual dos 2 era mais lento. Curiosamente o resultado não deverá ser o que está a pensar.

Antes de avançarmos para esta história insólita, convém dar aos leitores algum enquadramento. Todos conhecem casos de acessos à Internet lentos, em especial nas zonas rurais. Este cenário é indesejado e o fotografo Klaus-Peter Kappest, da revista Woll, resolveu fazer uma piada, para mostrar a sua realidade.

Com uma ligação de fibra que teimava em não ser terminada, por falta de agendamento do operador há 8 meses, a sua ligação ao mundo era de apenas 1,5 Mbps (download). Assim, resolveu fazer uma corrida simples, colocando frente a frente um cavaleiro e a sua ligação à Internet.

This is great:



German reporters ran an experiment to see what's faster:



Sending 10GB of photos via the (painfully slow) internet in the region. Or sending two horses with a DVD.



The horses won. https://t.co/xiCNJPj0eY