Snapdragon 8 Gen 1 surge no AnTuTu com 1 milhão de pontos

A corrida pelo melhor SoC do mercado está cada vez mais competitiva. As grandes marcas deste segmento tentam ao máximo ter poderosos equipamentos para levar ao consumidor a melhor e mais rápida experiência possível nos seus equipamentos móveis.

De acordo com as últimas notícias deste setor, o novo processador topo de gama Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm surgiu agora no AnTuTu com uma classificação de 1 milhão de pontos.

Snapdragon 8 Gen1 consegue 1 milhão de pontos no AnTuTu

À medida que as marcas constroem equipamentos mais poderosos, será normal que os testes a que os mesmos são submetidos exibam pontuações mais elevadas. Recentemente o novo e potente SoC MediaTek MT6983 / Dimensity 2000, integrado num smartphone Vivo V2184, surgiu na plataforma AnTuTu, a mais popular em todo o mundo do género, onde exibiu uma impressionante classificação acima de um milhão de pontos, mais concretamente 1.002.220.

Mas este processador não foi o único a conseguir números tão elevados. Agora, na mesma plataforma de banchmark, surgiu o novo SoC topo de gama da Qualcomm. O Snapdragon 8 Gen1, anteriormente denominado de Snapdragon 898, também foi alvo de testes e apareceu no AnTuTu a ultrapassar a barreira de 1 milhão de pontos. O valor exato foi de 1.035.020, ligeiramente acima do chip da taiwanesa MediaTek.

A diferença da pontuação obtida pelos equipamentos das duas marcas acaba por não ter uma diferença significativa. E, na prática, essa diferença passará quase de forma impercetível na utilização dos dispositivos móveis.

Para já ainda não é conhecido o smartphone que estará por detrás da espantosa classificação do SoC da Qualcomm. Contudo, alguns rumores apontam para que este seja o Xiaomi 12, que poderá ser o primeiro smartphone a chegar ao mercado com este poderoso processador. Há também quem considere que os testes foram feitos com o OnePlus 10 Pro, cujo lançamento se espera para o mês de janeiro de 2022.