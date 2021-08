Crie a sua sala de cinema e de jogos em casa com ajuda de um projetor

A casa, nos últimos dois anos, ganhou um novo significado e muitos já se habituaram ao conforto e segurança das duas "quatro paredes" para alguns dos momentos de lazer que eram feitos fora de portas. Assistir a um bom filme ou passar o dia a jogar com amigos são apenas duas as opções que poderão ser elevadas com um projetor.

Eis algumas sugestões de qualidade para criar a sua sala de cinema, de jogos... ou quem sabe para o seu escritório que vai finalmente voltar a ter as equipas a trabalhar juntas fisicamente.

Projetor BlitzWolf BW-VP11

O projetor BlitzWolf BW-VP11 recorre à tecnologia LED, com uma lâmpada que pode durar 40 mil horas de projeção. Tem uma resolução nativa de 1280 x 720 píxeis, mas suporta a reprodução de conteúdo em 1080p. Suporta todos os formatos de imagem, vídeo e som mais populares.

Apresenta um brilho de 6000 lumens e um contraste nativo de 3500:1. Estamos a falar num equipamento que permite uma projeção desde as 50 polegadas até às 170 polegadas. Assim, a distância de projeção pode ir até aos 5 metros.

Este é um projetor com dimensões portáteis, tem Bluetooth 4.0. Adicionalmente, permite a ligação de um sistema de som externo (apesar de ter um sistema de som integrado), SPDIF, ligação AV, duas portas USB e uma HDMI.

O projetor BlitzWolf BW-VP11 está disponível por cerca de 76€, utilizando o código de desconto BGZTP11. O envio é rápido, disponível a partir de armazém europeu.

BlitzWolf BW-VP11

Xiaomi Wanbo X1

Dentro do ecossistema Xiaomi, sugerimos o Wanbo X1, um projetor LED de 300 ansi lumens e um rácio de contraste de 2000:1. Depois tem a mesma resolução nativa e também é compatível com conteúdo a 1080p, tendo uma resolução nativa de 720p. Pode projetar imagem até 140". A lâmpada terá uma vida útil a rondar as 20 mil horas.

Além dos altifalantes que integra, ainda permite ligar um sistema de som externo, tem uma ligação AV, uma porta USB e outra porta HDMI.

O projetor Xiaomi Wanbo X1 está disponível na versão Global por cerca de 81€, utilizando o código de desconto BGWZX1. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu.

Xiaomi Wanbo X1

Fengmi Vogue

A última sugestão vai para o Fengmi Vogue que também pertence ao ecossistema Xiaomi, tendo mesmo integrado o sistema operativo MIUI TV. Trata-se de um projetor LED com resolução nativa de 1080p com 1500 ansi lumens. A projeção pode variar entre as 60" e as 120".

Este projetor já tem ligação ehternet, Bluetooth e controlo por voz. Vem equipado com um processador Amlogic T972, tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, sendo assim também uma box de TV. Adicionalmente, tem suporte para tecnologia DTS, HDR10+, Dolby.

O projetor Fengmi Vogue é o mais aprimorado desta lista, disponível por pouco mais de 450€. O envio é rápido e isento de taxas adicionais, feito a partir de armazém europeu.

Fengmi Vogue