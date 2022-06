Vítimas de burlas de criptomoedas perderam mais de mil milhões de dólares desde 2021

O tema das criptomoedas ainda gera muita discussão, não sendo de todo consensual, mas provavelmente também nunca será. Se por um lado existem aqueles que são apologistas e até investem no negócio das moedas digitais, por outro lado muitos são também os mais céticos que vêm com muita desconfiança e até descrédito esta tecnologia.

Um recente relatório da entidade norte-americana Federal Trade Commission, revelou agora que as vítimas de burlas com criptomoedas perderam mais de mil milhões de dólares desde o ano passado.

De acordo com um relatório divulgado nesta sexta-feira (3) pela Federal Trade Commission (FTC), mais de 46.000 pessoas relataram situações em que, no total, perderam mais de mil milhões de dólares em golpes e fraudes com criptomoedas desde o início de 2021.

Segundo avançou a agência Reuters, a entidade norte-americana adianta que quase metade das pessoas que disseram ter perdido moedas digitais em fraudes afirmaram que tudo começou a partir de uma publicidade, publicação ou mensagem nas redes sociais. Nesse ano, o valor das criptomoedas estava em alta, sendo que no mês de novembro o Bitcoin valia 69.000 dólares.

Os relatórios recentes indicam que a combinação de redes sociais e criptomoedas é perfeita para a ocorrência de fraudes. Além disso, a FTC acrescenta que cerca de 575 milhões de dólares de todas as perdas em fraudes com moedas digitais foram no âmbito de "falsas oportunidades de investimento".

Quase 4 em cada 10 dólares perdidos de burlas nas redes sociais foram a perda de criptomoedas, muito mais do que qualquer outro método de pagamento. Por sua vez, as principais plataformas onde as fraudes aconteceram foram o Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram, segundo o relatório.

Só uma das vítimas perdeu 2.600 dólares, e as moedas mais usadas para pagar aos criminosos foram Bitcoin, Ethereum e Tether.

