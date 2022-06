Praticamente todas as criptomoedas vão cair para zero, diz criador da Dogecoin

As criptomoedas são um tema que ganharam maior popularidade nos últimos anos e, desde então, surgiram no mercado várias opções para diferentes tipos de pessoas, interesses e objetivos. Mas também se sabe que este é um segmento muito volátil, e a instabilidade é o seu "nome do meio".

Neste sentido, recentemente o criador da Dogecoin referiu que praticamente todas as criptomoedas vão cair para zero, e diz acreditar que 99,9% das moedas digitais vão perder todo o seu valor nalgum momento.

Criptomoedas vão cair para zero, diz criador das Dogecoins

Billy Markus, criador das populares criptomoedas Dogecoin, inconfundíveis pela sua imagem do cão, afirmou na sua conta oficial da rede social Twitter, na qual usa o nome de Shibetoshi Nakamoto, que 99,9% das criptomoedas vão ter o seu valor a cair para zero nalgum momento. Por sua vez, também é da opinião de que as moedas digitais mais populares, como a Ethereum ou a Bitcoin vão sofrer uma queda de cerca de 90% do seu valor, nalgum momento.

Esta afirmação aconteceu depois que Markus tweetou, mas em tom de ironia, que o mercado das criptomoedas estaria a regressar após um longo período de quedas, uma vez que teria sido indicado um aumento de 0,5% no último dia.

Como seria de esperar, a publicação originou várias reações por parte dos utilizadores. E se alguns concordaram com esta estimativa do criador das Dogecoin, outros, por sua vez, acabaram por discordar, mostrando argumentos nesse sentido.

Atualmente Billy Markus já deixou o projeto da moeda digital que o mesmo criou.