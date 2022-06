Volvo vai usar o Unreal Engine para criar gráficos realistas nos elétricos

O novo motor gráfico Unreal Engine 5 da Epic Games está a entrar com todo o vapor em vários jogos eletrónicos, mas também noutros variados serviços.

As mais recentes notícias indicam agora que a marca de carros Volvo vai também usar a plataforma para criar gráficos realistas nos seus veículos elétricos. A marca sueca pretende usar o Unreal Engine para criar uma nova geração do sistema HMI, ou seja, Human-Machine Interface.

Volvo quer integrar o Unreal Engine nos seus carros elétricos

Segundo as informações, a Volvo anunciou nesta quarta-feira (01) que vai usar o motor gráfico Unreal Engine da criadora norte-americana Epic Games. Um dos principais objetivos da empresa de veículos é criar um display HMI da nova geração e levar os gráficos realistas para os seus modelos de carros elétricos.

De acordo com a Volvo, a Epic Games vai ajudar no desenvolvimento de uma plataforma na qual os engenheiros da empresa sueca possam criar softwares para melhorar a interação do condutor com os displays HMI integrados no veículos. Neste sistema, o condutor poderá interagir com as funcionalidades do carro e ainda verificar os itinerários.

A tecnologia do novo motor gráfico Unreal Engine 5 permite a criação de visuais responsivos de alta qualidade onde é possível a transmissão de informações e representações realistas.

A Volvo quer então usar este motor gráfico da Epic Games para renderizar aquilo que os sensores externos dos carros, como as câmaras e os radares, estão a captar. Com esta integração, a marca de carros espera facultar uma grande quantidade de dados aos condutor, melhorando consequentemente a experiência da condução ao mesmo tempo que aumenta a segurança do automóvel.

No sistema operativo integrado será possível adicionar vários outros sistemas no carro, tais como o Android Automotive, Blackberry QNX, Linux e AUTOSAR. Quanto à arquitetura, o sistema usará um núcleos com dois SoCs da Nvidia.

Esta é mais uma prova que realmente o motor Unreal Engine 5 não será usado apenas e só no mundo dos videojogos.

