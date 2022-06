Taiwan só poderá vender à Rússia chips mais lentos do que os da PlayStation 2

As restrições impostas à Rússia como resposta à sua invasão à Ucrânia chegaram também a Taiwan. De acordo com as mais recentes informações, o país asiático deixa de poder vender ao país de Putin e também à Bielorrússia chips com tecnologia de ponta, restringindo a compra destes países a processadores abaixo dos 25 MHz.

Como consequência, e em termos comparativos, então o país taiwanês só poderá permitir o acesso da Rússia a chips mais lentos do que os que estão presentes na consola PlayStation 2.

Taiwan restringe a Rússia a CPUs abaixo dos 25 MHz

De acordo com as mais recentes informações, a partir de agora as entidades da Rússia e da Bielorrússia só vão poder adquirir das empresas de Taiwan processadores abaixo dos 25 MHz, capazes de oferecer um desempenho de apenas até 5 GFLOPS. Assim, como é possível deduzir, Taiwan restringiu o acesso destes dois países a todos os chips desenvolvidos com tecnologia de ponta e moderna, tais como microcontroladores para dispositivos sofisticados.

Com a guerra à Ucrânia, grande parte da Europa uniu-se para mostrar um cartão vermelho à conduta do presidente Vladimir Putin. Por sua vez, várias marcas de peso do setor dos chips, como a Nvidia, Intel e AMD, acabaram por deixar de vender os seus produtos para o país invasor. Agora, chegou também a vez de Taiwan adotar e implementar medidas punitivas à Rússia.

Nesta semana, o Ministério dos Assuntos Económicos taiwanês (MOEA) publicou formalmente uma lista de produtos de tecnologia de ponta que se tornaram proibidos de exportar para a Rússia e para a Bielorrússia. Esta lista impede assim o acesso destes países e todos os produtos com tecnologia avançada que sejam produzidos em Taiwan, e ainda às ferramentas usadas para o fabrico de chips.

Os itens proibidos para exportação para a Rússia e Bielorrússia vão ao encontro da Categoria 3 e Categoria 9 do Acordo de Wassenaar, o qual abrange dispositivos eletrónicos, computadores, telecomunicações, sensores, lasers, equipamentos de navegação, tecnologia marítima, navegação, aviónicos, entre outros.

Em suma, a partir de agora, as entidades russas não vão poder comprar às empresas taiwanesas chips que tenham alguma das seguintes características:

Ter um desempenho de 5 GFLOPS. Para comparação, a PlayStation 2 da Sony, lançada em 2000, tinha um desempenho máximo a rondar os 6,2 FP32 GFLOPS

Operar a 25 MHz ou superior

Ter uma ALU maior que 32 bits

Possuir interconexão externa com taxa de transferência de dados de 2,5 MB/s ou superior

Ter mais do de 144 pinos

Ter um tempo de atraso nas portas de propagação com menos de 0,4 nanossegundos

Para além de não poderem comprar chips às empresas de Taiwan, as entidades russas também não vão poder obter equipamentos de produção de chips taiwaneses, como scanners e microscópios eletrónicos.