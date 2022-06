Preço das memórias RAM DDR5 caiu 20% no passado mês de maio

A tecnologia sofreu bastante com a escassez de chips estimulada pela pandemia da COVID-19 e também mais recentemente pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como consequência, para além da falta de equipamentos nas prateleiras das lojas, o preço dos produtos também ficou significativamente mais caro em várias áreas, desde as placas gráficas até aos chips automóveis.

No entanto, no meio do caos, existem também boas notícias. De acordo com as mais recentes informações, o preço das memórias RAM DDR5 caiu em até 20% no passado mês de maio. Mas nem tudo são rosas.

Preço das memórias DDR5 caiu 20%

As notícias recentes indicam que o preço das memórias RAM DDR5 caiu em 20% no passado mês de maio. Estas são realmente boas notícias para o mercado tecnológico, especialmente para todos aqueles que estão a pensar adquirir estes módulos de memória.

No entanto, mesmo com esta queda, estes chips ainda apresentam um valor acentuado por cada Gigabyte, nomeadamente num modelo de gama baixa, como o popular DDR5-4800 CL40 que atualmente é uma das opções mais acessíveis, mas também mais lenta, que se escontra disponível no mercado. Assim, o valor destas memórias, com 32 GB de capacidade, vai desde 200 e poucos euros podendo facilmente ultrapassar os 600 euros, pelo menos em Portugal, consoante o modelo.

Tal como já aqui referimos, os novos processadores AMD Ryzen 7000 apenas irão suportar memórias RAM DDR5, o que irá certamente promover a aquisição destes chips. Assim, é bom que os utilizadores que queiram comprar os novos CPUs da empresa norte-americana, estejam preparados para pagar um pouco mais nestas memórias, comparativamente ao custo das DDR4.

Em suma, embora o preço das DDR5 tenha de facto baixado, a verdade é que as descidas de preço são ligeiras, deixando os chips ainda com preços altos. E também não se espera que o valor destas memórias se torne acessível a curto prazo.

Por sua vez, no próximo ano de 2023, a Intel irá lançar os novos processadores Meteor Lake de 14ª geração, que apenas usarão memórias DDR5. E a empresa de Pat Gelsinger espera que até ao final desse ano, os preços destas memórias sejam suficientemente acessíveis para espoletar o interesse dos consumidores.