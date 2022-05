Vendas de NFTs caíram 92% desde o mês de setembro de 2021

Muito se tem falado na tecnologia dos NFTs, sendo que este já é um conceito sobre o qual os internautas começam a ter cada vez mais conhecimentos. Várias empresas, especialmente ligadas ao setor dos jogos eletrónicos, já aderiram a esta novidade, no entanto nem todos a veem com bons olhos.

Agora foram revelados novos dados que indicam que as vendas de NFTs caíram na ordem dos 92% desde o mês de setembro de 2021 até agora.

NFT regista queda de 92% desde setembro de 2021

De acordo com os novos dados revelados pelo The Wall Street Journal, o mercado de NFTs teve uma estrondosa queda de 92% no que respeita ao número de transações desde o seu pico, em setembro de 2021. Neste sentido, estas informações mostram que este é mesmo um mercado instável, e que os bons momentos destes tokens estão agora a atravessar uma fase menos próspera.

Os detalhes divulgados indicam que no final do ano passado foram registadas em média 225 mil transações diárias de NFTs. No entanto, atualmente esse valor encontra-se na ordem das 19 mil transações por dia. Para além disso, esta quebra também se verificou no número de carteiras ativas, as quais passaram de 119 mil no mês de novembro de 2021, para apenas 14 mil, segundo os dados atuais, o que representa uma queda de 88%.

Já em março, dados do Google Trends revelados pelo Statista mostraram também que diminuiu significativamente o número de pesquisas relacionadas com os NFTs. Os pormenores indicam que em janeiro foi atingido o pico de pesquisas, mas, desde então, houve uma queda de cerca de 80% nesta procura.

Segundo Daniel Ahmad, analista de mercado, esta diminuição de interesse pelos Tokens Não-Fungíveis pode ter acontecido "provavelmente porque as pessoas perceberam que a maioria dos projetos de NFT são JPEGs sem valor tangível, nos quais não vale a pena investir”.

Por outro lado, há também quem questione estes valores revelados pelo TWSJ, indicando haver outros dados que mostram uma forte tendência de crescimento no mercado dos NFTs.

Lembramos que várias empresas estão a apostar nesta tecnologia, como a SEGA, Konami, Ubisoft, ASRock e Hyundai. Recentemente foi também revelado que o popular jogo Habbo Hotel iria regressar este ano, mas já com NFTs.