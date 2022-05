Cibersegurança: Falta de competências contribuiu para 80% das tentativas de ataques

A Fortinet, líder mundial em soluções amplas, integradas e automatizadas de cibersegurança, acaba de divulgar o seu relatório Cybersecurity Skills Gap 2022.

O novo relatório global revela que a escassez de competências cibernéticas continua a ter múltiplos desafios e repercussões para as organizações, incluindo a ocorrência de violações de segurança e, consequentemente, perda de dinheiro.

De acordo com o relatório Cyber Workforce (ISC)2 de 2021, e a nível global, o número de profissionais dedicados à Cibersegurança, precisa de aumentar 65% para defender eficazmente os ativos críticos das organizações. Embora o número de profissionais necessários para preencher a lacuna tenha diminuído de 3,12 milhões para 2,72 milhões no ano passado, esta é ainda uma lacuna significativa que deixa as organizações vulneráveis.

O relatório da Fortinet demonstra múltiplos riscos resultantes do gap de competências cibernéticas. Mais, em particular, 8 em cada 10 das organizações inquiridas sofreram pelo menos um ataque que poderiam atribuir à falta de competências ou de sensibilização no que diz respeito à cibersegurança. O inquérito também mostrou que, globalmente, 64% das organizações sofreram violações que resultaram em perda de receitas, custos de recuperação e/ou multas.

Fortinet: Competências de Cibersegurança através de Formações e Certificações

O relatório da Fortinet sobre o gap de competências demonstrou que as formações e as certificações são formas críticas de as organizações resolverem ainda mais o gap de competências. O relatório revelou que 95% dos líderes acredita que as certificações focadas na tecnologia têm um impacto positivo no seu papel e na sua equipa, enquanto 81% dos líderes prefere contratar pessoas com certificações. Além disso, 91% dos inquiridos partilhou que está disposto a pagar a um colaborador para obter cibercertificações. Uma das principais razões para as certificações serem altamente consideradas deve-se à sua validação do aumento do conhecimento e consciencialização sobre cibersegurança.

Além da valorização das certificações, 87% das organizações implementaram um programa de formação para aumentar a consciência cibernética. No entanto, 52% dos líderes acredita que os seus colaboradores ainda carecem dos conhecimentos necessários, o que levanta questões sobre a eficácia dos seus atuais programas de sensibilização para a segurança.

Para as organizações que procuram formação de sensibilização sobre segurança, a Fortinet oferece um serviço Security Awareness and Training através do premiado Fortinet Training Institute. O serviço protege ainda mais os bens digitais críticos das organizações contra ameaças cibernéticas, através da sensibilização dos colaboradores para a cibersegurança. Este serviço recebe atualizações do FortiGuard Labs da Fortinet para que os colaboradores aprendam e se mantenham a par dos mais recentes métodos de ciberataque em evolução, para impedir a introdução de violações e riscos na empresa.

Enfrentar os desafios do recrutamento e da retenção com compromissos de diversidade

Um desafio significativo para as organizações tem sido encontrar e manter as pessoas certas para preencher funções críticas de segurança, desde especialistas em segurança na cloud a analistas de SOC. O relatório concluiu que 60% dos líderes admite que a sua organização luta com o recrutamento e 52% luta para reter talentos.

Entre os desafios de contratação está o recrutamento de mulheres, universitários licenciados e minorias. Globalmente, 7 em cada 10 líderes veem o recrutamento de mulheres e novos licenciados como um obstáculo de topo na contratação e 61% dizem que a contratação de minorias tem sido um desafio. À medida que as organizações procuram formar equipas mais capazes e mais diversificadas, 89% das empresas globais têm objetivos explícitos de diversidade como parte da sua estratégia de contratação, de acordo com o relatório.

O relatório também demonstrou que 75% das organizações têm estruturas formais para recrutar especificamente mais mulheres e 59% têm estratégias em vigor para contratar minorias. Além disso, 51% das organizações têm feito esforços para contratar mais veteranos.