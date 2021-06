Bitmain vai suspender a venda das suas ASICs de mineração para ajudar a indústria

O mundo das criptomoedas tem atravessado algumas fases menos positivas. E a situação ficou mais instável depois que a China pôs travão neste mercado ao proibir as moedas digitais nos bancos e nos sistemas de pagamento. Para além disso, várias regiões do país asiático já baniram mesmo a mineração das criptomoedas.

Com este panorama, as recentes informações indicam que a Bitmain, popular fabricante de ASICs Antminer para mineração de Bitcoins, vai suspender a venda das suas placas para ajudar a indústria.

A Bitmain é uma empresa chinesa conhecida essencialmente pelos seus equipamentos usados para a mineração de criptomoedas. A marca conta já com diversos modelos no mercado e, recentemente, lançou a sua ASIC Antminer E9, para extrair Ethereum, que equivale a 25 gráficas Nvidia GeForce RTX 3090.

Bitmain vai suspender a venda das suas Antminer ASIC

De acordo com as fontes, a incerteza em volta do futuro do Bitcoin levou a Bitmain a reduzir a disponibilidade de wafers de 5nm da taiwanesa TSMC em cerca de 20.000 unidades, já no quatro trimestre de 2021. Esta decisão terá sido motivada pelo facto de os seus clientes da China continental estarem a revender as suas ASICs devido à atual situação das criptomoedas no país, nomeadamente no que respeita à mineração.

Desta forma, a fabricante já anunciou que vai mesmo suspender as vendas no mercado global das suas placas Antminer. A Bitmain esclarece que os clientes que já fizeram pedidos não serão afetados e que a venda será suspensa nos meses de junho e agosto de 2021. No entanto após setembro o processo será novamente reposto.

Com esta decisão, a marca espera então manter os preços no mercado de segunda mão e assim ajudar os mineradores a vender os seus equipamentos por um valor mais elevado.

Por outro lado, com a redução de 20.000 unidades de wafers, a TSMC terá uma quebra de receita estimada em 300 milhões de dólares. A Bitmain era geralmente uma das 5 maiores clientes da TSMC, mas nos últimos anos tal não se verificou, apesar de se manter nos dez primeiros. Contudo, a fabricante taiwanesa não comenta estas informações.

Como será de prever, os 20.000 wafers vão então parar às mãos de outras empresas, que farão de tudo para as conseguir, dada a escassez de componentes que a indústria atravessa.