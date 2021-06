Foi ontem à noite que Catherine Gluckstein, VP e Head of Product da Xbox Cloud Gaming da Microsoft anunciou novidades sobre a chegada em força do Xbox Cloud Gaming.

Assim sendo, a contar a partir de hoje, o sistema Xbox Cloud Gaming está disponível para todos os membros Xbox Game Pass Ultimate. Venham saber mais.

Ontem à noite decorreu um novo Xbox Wire, no qual Catherine Gluckstein, VP e Head of Product da Xbox Cloud Gaming da Microsoft, anunciou a chegada do Xbox Cloud Gaming para todos os membros da Xbox Game Pass Ultimate.

Isto quer dizer que PC’s Windows 10 e telemóveis ou tablets da Apple, através de browser, podem já usufruir do Xbox Cloud Gaming, em 22 países (Portugal é um deles).

Os membros Ultimate podem inclusive, aceder a Xbox.com/play através do Microsoft Edge, Chrome ou do Safari (em PC ou dispositivo móvel) e começar a jogar alguns dos mais de 100 jogos disponíveis na biblioteca do Xbox Game Pass.

Existem milhões de dispositivos em redor do planeta com o Windows 10, dispositivos iOS e Smartphones Android pelo que o objetivo da companhia americana, segundo Catherine é “Queremos dar a oportunidade aos jogadores de poderem jogar os jogos mais imersivos e intensos do catálogo do Game Pass, onde e quando pretenderem. Desta forma, vamos levar até aos dispositivos que usam com mais frequência, toda a experiência de jogo da Xbox“.

Adicionalmente, Gluckstein referiu ainda que estão a ser feitas “melhorias na experiência de jogo, na cloud” e anunciou também que “a partir de agora, a Xbox Cloud Gaming é alimentada por um hardware personalizado da Xbox Series X, permitindo, desta forma, tempos de carregamento mais rápidos, melhores taxas de fotogramas e uma nova geração de jogos.”

Desta forma, o Xbox Cloud permite que, seja num PC ou num dispositivo mobile, quando se estiver a jogar, o processamento do jogo esteja a pesar no hardware Xbox num datacenter da Microsoft e não no dispositivo local.

De forma a conseguir garantir a melhoria do desempenho na transmissão dos jogos, e uma maior qualidade de jogo num crescente número de dispositivos, o Xbox Cloud Gaming passa a emitir streaming a 1080p e até 60fps.

Catherine revelou ainda que, à medida que mais jogos forem sendo disponibilizados no sistema, que mais envlvidos os jogadores vão estar e dessa forma, mais métricas e curiosidades se vão conseguindo extrair.

Por exemplo, ao dia de hoje, cerca de 1 em cada 6 jogadores que joga na Cloud, usam exclusivamente a opção de controlos touch personalizáveis. No entanto, é claro que a opção de uso dum Xbox Wireless Controller se mantém presente (assim como de outras marcas, desde que sejam compatíveis) incluindo o Backbone One para iOS.

Vejam aqui mais sobre o Xbox Cloud Gaming.