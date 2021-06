Sugestão: Trotinetes elétricas – para uma mobilidade mais acessível e ecológica

Na nossa senda de dar a conhecer alternativas de mobilidade mais sustentável hoje trazemos mais algumas sugestões de trotinetes elétricas, ideais para deslocações curtas e em que o carro é perfeitamente dispensável ou mesmo para complemento com algum transporte público.

As opções que hoje trazemos estão integradas em diferentes faixas de preço, podendo assim encontrar a melhor opção à medida da sua carteira.

Xiaomi Mi Scooter Essential

A Xiaomi Mi Scooter Essential é a mais acessível das opções sugeridas, com um preço de 299,99 €. Tem uma construção em liga de alumínio, sendo assim, relativamente leve, com apenas 12kg. É dobrável o que facilita o seu transporte para qualquer lado, bem como a sua arrumação.

A trotinete está associada a uma aplicação móvel que permite, essencialmente, verificar as estatísticas de condução, o estado da bateria e atualizar o firmware.

O seu motor de 500W tem potência para atingir no máximo 20 km/h. De notar que inclui três modos de velocidade. Já a bateria tem capacidade para precorrer 20 km por cada ciclo de carregamento.

Existem depois outros pormenores a destacar, como as rodas de 8,5″, vários refletores para uma maior visibilidade à noite, lanterna frontal, painel de informação, travão de disco e ainda punhos confortáveis.

Xiaomi Mi Scooter Essential

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

A Mi Electric Scooter 1S, disponível por 449,99 €, apresenta-se como uma trotinete elétrica com autonomia para 30 km, podendo atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. Este tipo de veículos é ideal para circular dentro das cidades, principalmente para evitar as complicações de estacionamento e o próprio trânsito.

Em termos de dimensões, tem 49 x 108 x 43 cm quando está dobrada. Quando está na posição de utilização, mede então 1,140 m de altura. Quanto ao peso, pesa apenas 12,5 kg e pode suportar até 100 kg.

Tem certificado IP54, podendo ser utilizada mesmo em dias com alguma chuva. Inclui travões de disco e E-ABS. Além disso, as rodas são de 8,5″. O tempo de carregamento é de 5,5 horas, contando com uma bateria de 7650 mAh.

Este modelo conta com um pequeno ecrã no volante que apresenta alguma indicações, como a velocidade instantânea, o nível de bateria e até o estado de bloqueio ou modos de velocidade.

Além disso, pode ser ligada via Bluetooth ao smartphone e à app Mi Home, para bloquear e desbloquear a trotinete, para ver estatísticas das viagens ou atualizar o firmware.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Ducati Pro 2

A Ducati Pro 2 acaba por partilhar várias especificações com o modelo anterior, mas tem uma aparância mais robusta. Disponível por 558,99 €, tem um motor de 350W capaz de atingir os 25km/h. A bateria de 7800 mAh proporciona viagens até 30 km por cada ciclo.

As rodas são de 10″ e além do travão de disco ainda tem travão de pé para maior segurança.

O modelo é dobrável e tem um peso de 14 kg, sendo ainda resistente a água e poeiras com certificado IP54. Suporta, além disso, carga até ao máximo de 100kg. No painel eletrónico surge infomação como estado da bateria, distância percorrida, velocidade instantânea entre outras.

Ducati Pro 2

