Sonda chinesa partilhou uma selfie com Marte

Como presente de ano novo, uma sonda chinesa partilhou com o mundo uma espantosa selfie com Marte. A câmara responsável pela captação voou livremente pela órbita do Planeta Vermelho e conseguiu imagens únicas.

Ora veja!

A sonda chinesa Tianwen 1, que tem estado na órbita de Marte desde fevereiro de 2021, surpreendeu com novas imagens captadas por uma pequena câmara que voou livremente em torno do Planeta Vermelho. As imagens foram publicadas pela China National Space Administration e mostram a Tianwen 1 acima de Marte, com as suas plataformas e painéis solares.

As fotografias foram tiradas por um pequeno dispositivo com câmara libertado pela Tianwen 1. Depois de captar as imagens, esse dispositivo enviou-as para a sonda via Wi-Fi.

As imagens receberam grande atenção nas redes sociais, especificamente por parte de engenheiros de outras agências espaciais que costumam fazer fotografia de Marte.

Além de espantosas, as imagens agregam alguma utilidade prática. Isto, porque revelam o estado da sonda após quase um ano no espaço.

A sonda está atualmente em órbita de Marte em muito bom estado. Podemos ver a nossa sonda a voar em órbita de Marte num estado de funcionamento, e podemos ver claramente as asas do painel solar, a antena direcional e algumas das instalações da antena em órbita.

Revelou Sun Zezhou, designer chefe do sistema de Tianwen 1, à imprensa.

Recorde-se que a China tem dado cartas nesta que poderá ser uma corrida espacial, progredindo de forma constante. Por exemplo, a sua estação lunar não tripulada estará, à partida, pronta em 2027, uma vez que o país pretende construir uma base sólida para aproveitar os recursos que a Lua oferece.

Leia também: