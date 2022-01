A Apple poderá lançar um novo iPhone SE este ano. Historicamente, trata-se de uma versão mais acessível dos smartphones da Apple, com uma estrutura semelhante a um modelo antigo, mas com o mais recente processador da marca, garantindo assim o melhor desempenho possível.

O modelo de 2020 foi lançado com a imagem do iPhone 8 lançado em 2017, muito longe daquilo que é a imagem atual dos smartphones do mercado em geral e ainda com Touch ID, mas ainda assim foi um sucesso de vendas. Para 2022, voltaremos a ter um regresso a 2017? Aparentemente, sim.

Em 2021, alguns rumores falavam de que o próximo iPhone SE teria um design mais moderno, em concreto, semelhante ao iPhone XR. No entanto, com o aproximar do possível lançamento, que deverá acontecer nesta primavera, as informações começam a ser ajustadas.

iPhone SE (2020) - uma imagem antiga com desempenho de topo

Um leaker popular do mundo Apple avançou agora com a informação de que o tal modelo inspirado no iPhone XR ou 11, só será lançado em 2024. Para já, o novo iPhone SE não terá diferenças em relação ao modelo de 2020, pelo menos na sua imagem.

Evidentemente que, no que respeita ao hardware, o smartphone terá as mais recentes tecnologias, de forma a garantir o melhor desempenho.

Além do processador, que deverá ser o Apple A15 Bionic (5 nm), este smartphone já estará preparado para suportar ligações 5G. É provável que também o módulo fotográfico evolua para responder às capacidades de processamento de imagem.

Ter acesso a um smartphone Apple, com elevado desempenho, é o que muitos consumidores procuram. A preocupação com o design da máquina poderá ficar para segundo plano, ainda que o ter um Touch ID em pleno 2022 ao invés do Face ID não parece fazer muito sentido. Vamos aguardar por mais informações e pelo lançamento oficial desta suposta máquina.