Apple: Rumores referem iPhone SE 3 com LCD na próxima primavera

A Apple tradicionalmente segue um padrão de lançamentos e atualizações dos seus produtos. O iPhone SE, contudo, fugiu a esse padrão, mas, em abril do ano passado renovou este dispositivo. Levando em consideração algumas informações que chegaram agora à web, a empresa de Cupertino irá lançar o iPhone SE 3 já na próxima primavera. Será um smartphone equipado com ecrã LCD e terá um preço muito em conta.

Atualmente, o iPhone SE 2020 custa 499 euros e é o mais barato smartphone da Apple. O preço deverá ser mantido, mas agora com o hardware atualizado.

iPhone SE 3 com aspeto de iPhone XR?

O iPhone SE (2020) foi calorosamente recebido pelos fãs da Apple no ano passado. Ao contrário do tempo que mediou entre a primeira versão e a de 2020, os rumores dizem que não vamos esperar 4 anos para ver no mercado o iPhone SE 3.

Assim, de acordo com informações vindas da imprensa chinesa, o novo iPhone SE 3 será o último telefone com LCD e chegará na próxima primavera. Embora as pessoas esperem um formato pequeno, o novo dispositivo provavelmente será baseado no design do iPhone XR.

Portanto, ao mudar para um iPhone com notch isso significa que desaparecerá o tradicional Botão Home com Touch ID. Este, contudo, deverá mover-se para o botão ligar/desligar na lateral, tal como se encontra no iPad Air de 4.ª geração ou como no mais recente iPad mini.

No entanto, estas últimas informações contradizem alguns rumores que já apareceram há umas semanas, referindo que o design seria o mesmo atual. Ainda há uma incógnita de facto em diversas novidades que poderão equipar o novo SE. As informações referem também que o novo smartphone virá com o novo chipset de 5nm, o A15 Bionic. Além disso, recebe suporte para redes 5G.

Em termos de preço, as expectativas são de que o telefone custe o mesmo que o iPhone SE (2020) na China e em todo o mundo:

China: CNY 3.299

EUA: $ 399

Europa: € 499

Reino Unido: £ 419.

Possivelmente, nos próximos meses, haverá mais informação à medida que a Apple for encomendado o hardware aos fornecedores.