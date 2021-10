Satélite espião russo falhou a missão e caiu na Terra numa bola de fogo (vídeo)

Um satélite espião russo que falhou o seu objetivo, caiu de volta à Terra nesta madrugada de quarta-feira, transformando-se numa bola de fogo brilhante avistada por muitos observadores nos EUA. O Kosmos-2551 provocou um rasto de fogo que levou muitas pessoas a American Meteor Society (AMS).

As imagens captadas pela AMS mostram 27 segundos de vídeo da destruição do satélite da Rússia.

Satélite espião da Rússia falha missão e acaba numa bola de fogo

Apesar de não haver confirmação por parte da Rússia, não restam dúvidas que esta bola de fogo avistada por muitos é o resultado da reentrada do Kosmos-2551 na atmosfera. O local e o momento coincidem com a órbita deste equipamento de espionagem russo.

Pelas 05:43, hora de Portugal continental, era o horário exato que se estimava para a passagem deste equipamento pela região que o viu consumido em fogo.

O Kosmos-2551 é um satélite de reconhecimento lançado pela Rússia no dia 9 do mês passado, que, aparentemente, falhou logo em seguida. A nave espacial não ajustou a sua órbita nenhuma vez desde a descolagem, conforme o refere o astrónomo e investigador de satélites Jonathan McDowell.

A incineração do Kosmos-2551 provavelmente não ameaçou ninguém no terreno. O satélite "deveria pesar cerca de 500 kg e não se espera que nenhum entulho atinja o solo", conforme referiu num outro tweet na segunda-feira.

Estas bolas de fogo de lixo espacial, embora frequentemente espetaculares, não são particularmente raras. No ano passado, em abril, por exemplo, a reentrada do foguete Soyuz causou um espetáculo brilhante no céu sobre a Península Ibérica.

No entanto, estes eventos estão a tornar-se mais comuns à medida que a humanidade lança mais e mais satélites em órbita. Esta explosão de satélites preocupa muitos especialistas, que enfatizam que é necessária uma ação para garantir que a questão do lixo espacial não saia do controlo.