Lua pode ter afetado a atmosfera da Terra aquando a sua formação

Há 4,5 mil milhões de anos, um corpo celeste do tamanho do planeta Marte colidiu com a Terra. Para muitos cientistas, este fenómeno originou a Lua, o satélite natural que conhecemos hoje. Aliás, esse grande corpo desfez-se e deu origem a uma grande quantidade de detritos.

Tendo sido esse um impacto absurdo, os cientistas descobriram agora que pode ter saído muito caro à Terra.

O impacto na atmosfera da Terra

Num estudo publicado no Astrophysical Journal Letters, cientistas revelam que a colisão de um corpo celeste, do tamanho de Marte, com a Terra, há mais de 4 mil milhões de anos, provocou uma dispersão de detritos. De entre esses, surgiu a nossa Lua. Aliás, descobertas deste tipo lançam muitas questões, mas também respostas, tanto sobre as colisões cósmicas, como também a forma como estas afetam a atmosfera dos planetas e, consequentemente, influenciam a sua habitabilidade.

De acordo com os autores do estudo, a colisão que deu origem à Lua pode ter proporcionado uma perda de 10 a 60 por cento da atmosfera da Terra. Para chegar a esta conclusão, os cientistas realizaram mais de 300 testes computorizadas. Ali, simularam as colisões de objetos maciços com planetas rochosos e atmosferas finas, como é o caso da Terra. Ademais, testaram esses impactos simulando o tamanho e a massa do objeto que colidia.

O objetivo dos cientistas é perceber o impacto que as colisões cósmicas podem ter nos planetas. Neste caso, descobriram que o impacto do corpo que deu origem à Terra provocou uma perda de 10 a 60 por cento da atmosfera.

Como se terá formado o nosso satélite natural?

Existem várias teorias que explicam o nascimento da Lua. Uma delas dita que o satélite natural, como já vimos, foi formado a partir de detritos espaciais, depois de um corpo gigante impactar a Terra. Depois, uma que sugere que a Lua foi formada ao mesmo tempo que o planeta, e outra que explica que o satélite natural foi capturado pelo campo gravitacional dele.

Além de explicar como a Lua se formou, este novo estudo detalha uma nova forma de perceber como é que as colisões levam a que as atmosferas dos planetas se percam. Assim sendo, o resultou ditou que depende de um conjunto de variáveis a ter em conta: ângulo de colisão, objeto que colide, por exemplo.

Conforme sabemos, a atmosfera de um planeta afeta a sua habitabilidade. Aliás, é um dos principais fatores que permite que exista vida na Terra como a conhecemos.

Segundo os cientistas, esses impactos que a Terra foi sofrendo, ainda que intensos, tornaram a Terra naquilo que ela é hoje: um planeta habitável.

Leia também: