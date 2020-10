Os jogos que vão engrossar as fileiras do serviço Playstation Plus da Playstation 4 já são conhecidos.

Venham conhecer connosco quais são.

Outubro acabou de chegar e com a chegada do novo mês, também chegam novos jogos ao serviço Playstation Plus. Tratam-se de jogos que passam a ser disponibilizados gratuitamente durante este mês, para quem tenha uma subscrição válida.

Os jogos deste mês variam entre corridas a alta velocidade, e atividades noturnas na procura de sangue. Venham conhecer os jogos…

Need for SpeedT Payback

Need for Speed é um daqueles jogos que, goste-se ou não, toda a gente o conhece. A série já vai longa mas, ao longo dos anos tem conseguido encontrar imaginação para se ir reinventando. E foi o que aconteceu com Payback, uma história de vinganca sobre rodas.

Em Payback, os jogadores e a sua equipa veem-se divididos pela traição e reunidos pela sede de vingança contra The House, um cartel nefasto que domina os casinos, os criminosos e os polícias da cidade. Os jogadores terão de jogar num mundo repleto de eventos variados e desafiantes com Tyler, o piloto; Mac, o exibicionista; e Jess, a condutora de fugas.

Cada um deles terá de participar em corridas, missões e desafios para conquistar o respeito do submundo do Valley e competir na derradeira corrida para derrubar The House.

Com uma extensa capacidade de personalização dos nossos carros, Payback permite aos jogadores dar asas à sua imaginação.

Vampyr

Um médico, vampiro! Eis uma ideia que traz consigo contradições completamente impensáveis. MAs é isso mesmo que Vampyr traz…

A ação decorre na cidade de Londres em 1918, numa altura em que se encontra infestada pela letal gripe espanhola. Uma cidade moribunda, onde apenas os insensatos, desesperados ou infelizes ousam passear pelas ruas.

No entanto, nas sombras da cidade escondem-se caçadores da noite: os vampiros. E o nosso personagem é precisamente um vampiro. O Dr. Jonathan Reid, é um vampiro recém-criado que, como médico terá um dilema dilacerante. Por um lado, luta desesperadamente por achar a cura para os infetados pela gripe e, por outro, o vampiro que nele precisa de se alimentar daqueles que jurou tratar.

E ainda…

As novidades para os membros do PlayStation Plus não ficam por aqui, já que a Sony anunciou ainda que, em outubro, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Massira, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Massira é uma aventura de exploração, quebra-cabeças e plataformas 3D com um estilo artístico ‘low poly’, onde os jogadores viverão a história de Numi e Yara, dois refugiados sírios que viajam para a Europa. O jogo foi inspirado por factos e experiências reais.