A Microsoft anunciou agora o lançamento de mais um membro para a sua família de computadores portáteis. O novo Surface Laptop Go chega ao mercado com um preço muito interessante e com características igualmente ambiciosas. Além desta novidade a empresa anuncia igualmente o lançamento de um conjunto de atualizações para o seu Surface Pro X e diversos acessórios da linha Surface.

São novos produtos que estarão no mercado nas próximas semanas. Os preços já são conhecidos.

Conheça o Surface Laptop Go

A Microsoft está a lançar o Surface Laptop Go com um preço a partir dos 649€. A marca refere que é um equilíbrio perfeito entre estilo, desempenho e duração da bateria. Esta máquina vem equipada com um ecrã sensível ao toque PixelSense de 12,4”, um trackpad de grande precisão e um teclado de tamanho normal.

Segundo o que foi dado a conhecer, esta máquina permite um login rápido e seguro. Alguns modelos desta nova gama Laptop Go têm um botão ligar/desligar de impressão digital com login One Touch a partir do Windows Hello. O login com um simples toque oferece o acesso rápido e seguro aos documentos guardados no OneDrive Personal Vault e muito mais.

Apesar de ser leve e fino, o Surface Laptop Go tem um excelente coração. Este vem equipado com um processador Intel® Quad-Core™ i5 de 10.ª Geração até 16GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, cada configuração é otimizada para desempenho e máxima duração da bateria.

A cereja em cima do bolo são mesmo as 13 horas de duração da bateria associada ao carregamento rápido. Já pode ser encomendado o novo modelo hoje mesmo, e estará disponível nas lojas a 27 de outubro.

O que há de novo no Pro X?

Apesar de ter sido apresentado há cerca de um ano, esta máquina é incrivelmente leve e fina. O Surface Pro X foi desenvolvido para expandir os limites das capacidades de um dispositivo 2:1. Criado para o utilizador que procura máxima produtividade a qualquer momento e em qualquer lugar o Surface Pro X é um PC poderoso que inclui inúmeras gerações de inovações.

Assim, aproveitando esta mexida no cardápio de produtos, a Microsoft equipou esta máquina com uma nova configuração. Portanto, agora o Surface Pro X inclui um novo processador desenvolvido pela Microsoft, o poderoso Microsoft SQ®2.

Além disso, esta atualização trouxe um novo acabamento Platinum, e um conjunto de novas aplicações, o Surface Pro X apresenta um desempenho melhorado.