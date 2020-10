Tesla Model 3 incentiva demasiado os condutores a largar o controlo do carro?

A Testa tem na sua gama de carros elétricos uma autonomia na condução e uma segurança nestes sistemas autónomos incomparável. No entanto, num novo teste levado a cabo pela Euro NCAP a avaliação geral à condução assistida de vários carros neste segmento não é muito favorável para o Tesla Model 3.

O grande problema é o sistema Autopilot que “incentiva o condutor a ceder muito do controlo”.

A Euro NCAP é uma entidade que avalia, desde há vários anos, a segurança automóvel e os veículos elétricos e semi-autónomos entraram já nesta avaliação. A Tesla, evidentemente, surge com um dos seus mais populares modelos nesta avaliação ao lado dos modelos Audi Q8, BMW Série 3, Ford Kuga, Mercedes-Benz GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Volkswagen Passat e Volvo V60.

Os protocolos de assistência da Euro NCAP focam-se essencialmente em duas áreas. Em concreto, na competência de assistência e no Backup de segurança, que avalia a rede de segurança do veículo em casos extremos de atuação.

Tesla Model 3 recebe um “Razoável”

Nos testes foram os Mercedes-Benz GLE, o BMW Série 3 e o Audi Q8 que receberam a melhor nota, obtendo boas classificações em todos os aspetos, quer na manutenção do condutor atento e integrado na condução, quer na atuação caso o condutor falhe a sua intervenção.

O Tesla Model 3, no entanto, surge apenas avaliado com nota “razoável”.

A grande questão é que o Tesla Model 3 é um dos carros com melhor avaliação no que respeita à condução assistida e à própria segurança. Contudo, é colocado em causa o “incentivo” à condução sem intervenção do condutor, podendo colocar em causa a segurança durante a viagem. De referir que este carro não é 100% autónomo, necessitando assim da intervenção atenta do condutor.

No fim da tabela, com as piores avaliações, surgem os Renault Clio e Peugeot 2008. Esta pontuações são motivadas por não terem a sofisticação de muitos dos outros sistemas, embora ofereçam um nível modesto de assistência.