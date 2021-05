Livro dos anos 50 diz que alguém chamado “Elon” levará humanos a Marte

Para quem gosta de teorias, esta poderá ser uma muito curiosa. Conforme sabemos, Elon Musk tem dado a conhecer os seus planos para levar humanos a Marte. Se para muitos essa vontade representa uma loucura, aparentemente, poderá ser apenas o destino.

Um livro de 1952 conta que alguém chamado Elon poderia levar os humanos até Marte.

Elon: Uma coincidência para ficar registada

É pelo Twitter que estimula os mercados, que faz os seus anúncios e que enceta polémicas. Então, foi pelo Twitter que Elon Musk ficou a saber que, num livro datado de 1952, está escrita uma história que “prevê” que um homónimo levará os humanos a Marte.

Poderia ser óbvio se o livro fosse recente, uma vez que o milionário surge muitas vezes associado à exploração espacial, nomeadamente pela sua vontade de estabelecer uma colónia de terráqueos no Planeta Vermelho. No entanto, o livro foi escrito 19 anos antes do nascimento de Musk.

Livro dos anos 50 retrata colonização de Marte

O romance de ficção científica, “The Mars Project”, da autoria do cientista alemão Wernher von Braun, retrata a história de um povo futurista – algures pelos anos 1980, tendo em conta a data do livro -, que iria colonizar Marte e que seria liderado por alguém chamado Elon.

Posteriormente, chegou-se à conclusão que Elon, afinal, não seria o nome de uma pessoa, mas de uma entidade. Ou seja, tendo a primeira versão do livro sido publicada em alemão, alguém chamado Pranay Pathole explicou a confusão, através do Twitter.

Ainda assim, e colocando de parte a ficção científica, neste momento, o nome mais mencionado, bem como o que está mais perto de conseguir concretizar o feito é realmente Elon Musk. Portanto, é uma coincidência demasiado curiosa para passar despercebida.

Recorde-se que Elon Musk tem planos para instalar humanos em Marte antes de 2030, já tendo desvendado algumas características da possível forma de vida dos terráqueos no Planeta Vermelho.

