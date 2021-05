Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que cuidados devo ter ao escolher um NAS para mim?

Boa tarde Estou a ponderar adquirir um NAS para ter a minha própria cloud e não estar dependente de terceiros mas deparo-me com algumas duvidas e que se predem com o seguinte. Li um artigo em que diziam isto: ‘’Se usar uma solução própria como a ownCloud, vai ter de ler a documentação deste serviço para autorizar acesso ao NAS fora de casa. Também vai ser necessário configurar um DNS dinâmico em conjunto com um certificado SSL que aponte para o tal endereço seguro, para que seja possível ligar-se ao seu NAS pela Internet. Há opções gratuitas que podem fazer isto: letsencrypt.org ou noip.com/free, respectivamente, mas tem de se certificar de que o seu NAS é compatível com ambos os serviços. Com os da QNAP não há problema, mas em alguns de outras marcas o mais provável é que vá ter de pagar para usufruir destas funcionalidades’’. Para poder aceder aos meus ficheiros quando estiver fora de casa, parece que é necessário pagar por esse serviço e nem todas as marcas o disponibilizam gratuitamente. Será assim, ou actualmente já diferente, visto este artigo ter sido escrito a cerca de dois anos Outra duvida é sobre o mínimo aconselhável para poder usufruir de um sistema para guardar ficheiros de vídeo, musica e outros ficheiros de trabalho com uma boa velocidade de leitura e de upload. Desde já, o meu obrigado Charles East

Resposta:

Charles,

A necessidade ou não de subscrever um serviço só depende do NAS que tiver. Ou seja, se por exemplo para um NAS QNAP pode, por sua conta, utilizar um serviço gratuito de DNS dinâmico (noip.com ou até os recursos do seu operador de internet) e de certificado SSL, há outras marcas de NAS, com outros produtos, que integram e fornecem esses serviços por um determinado preço. Nesta última opção, o utilizador não tem de se preocupar com configurações técnicas, pois é suposto que tudo funcione de forma simples.

Resumindo, terá de verificar as funcionalidades do seu NAS (ou do NAS que pretende adquirir) para tomar essa decisão, onde também deve considerar o seu conhecimento técnico para conseguir tratar questões mais complexas que podem surgir no processo.

Quanto ao “mínimo aconselhável”, fico na dúvida se se refere aos recursos do próprio NAS (largura de banda e capacidade de armazenamento), ou da ligação à Internet. Seja qual for, isso também vai depender da forma como vai querer utilizar, por exemplo, um ficheiro de vídeo.

Vamos imaginar que está em casa de uns amigos e quer mostrar um vídeo da sua família, com resolução 1080p, duração de 10 minutos a ocupar 1GB, guardado no NAS. Em princípio, vai poder reproduzir o conteúdo sem ter de descarregar todo o conteúdo, pelo que uma reprodução contínua iria necessitar de cerca de 16 a 20 Mbps de upload da sua internet.

O vídeo é, normalmente, o conteúdo mais exigente para a largura de banda de uma ligação à internet, simplesmente porque a sua reprodução contínua está dependente de uma taxa de transferência.

Olhando às especificações do próprio NAS, deverá ter obviamente uma interface ethernet gigabit e alguns terabytes de armazenamento, dependendo da sua necessidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque tem o Chrome tantos processos a correr no Windows?

Bom Dia Preciso de ajuda vossa. Porque é que o Chrome abre vários processos. Como resolver esta situação? Atenciosamente Daniel Freitas

Resposta:

Daniel,

O Google Chrome sempre teve esse tipo de arquitetura: independência de processos. Portanto, a resposta rápida é que essa não é uma situação para ser resolvida, pois é assim que deve ser.

Esse método tem a “fama” de ser mais dispendioso em termos de memória ocupada, no entanto, permite maior estabilidade devido aos diversos processos tão terem (geralmente) influência negativa sobre os principais.

Por exemplo, antigamente o Firefox só corria num processo, e isso fazia com que uma extensão colocasse em causa o desempenho e estabilidade de todo o browser. Atualmente, também o Firefox já utiliza processo independentes na sua estrutura.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a melhor assistente? Google, Siri ou Alexa?

Boa tarde, Existe alguma comparação recente sobre os vários assistentes virtuais em coluna? Alexa, Google, chinesas, etc… Cumprimentos, Luís Ribeiro

Resposta:

Luís,

A pergunta que faz é muito abstrata e de difícil resposta. Existem muitos testes realizados ao longo dos anos e que colocam frente a frente a Siri, a Alexa e a Assistente da Google.

Estes tendem a pender normalmente para um melhor desempenho da proposta da Google, com variações em algumas áreas da conversação.

Há que ter aqui em conta vários fatores, nomeadamente a interpretação das questões e a “qualidade” das respostas apresentadas.

Uma vez que os motores de IA são os mesmos para cada um dos diferentes dispositivos, pouco importa se é numa coluna ou num smartphone.

Outro ponto a ter em consideração, e que pode deitar por terra qualquer um dos estudos que procura, tem a ver com o nosso idioma.

Estas assistentes estão maioritariamente preparadas para serem usadas em inglês, o que no nosso país condiciona a sua utilização. Ao mesmo tempo, a informação disponível para as respostas, as mais dedicadas, baseia-se em dados dos EUA.

Ainda assim, e porque procura um estudo, deixamos o que de mais recente existe. Foi apresentado no início de maio deste ano e foi realizado pela empresa Bespoken, usando a Alexa, a Siri e a Assistente da Google:

[Respondido por Pedro Simões]

O Redmi Note 9s suporta o Android Auto sem fios?

Boa noite, O Redmi Note 9s com Android 11 é compatível com o Android Auto sem fios? Obrigado Fernando Cabral

Resposta:

Fernando,

Segundo a Google, todos os smartphones com Android 11 devem ter suporte para Android Auto sem fios.

Esta afirmação não é na verdade totalmente correta, uma vez que existem 2 pressupostos base que devem ser considerados.

O primeiro diz que os smartphones devem ter suporte para as frequências SRD. Os smartphones mais recentes têm certamente este suporte garantido.

O segundo, mais importante e mais complicado de garantir, é que as unidades multimédia dos carros devem ter suporte para este modo WiFi de ligação.

Assim, verifique no carro a que se quer ligar se existe suporte para o Android Auto sem fios, porque este pode ser um problema.

[Respondido por Pedro Simões

O que escolher: Samsung GalaxyA32 com ou sem 5G?

Bom dia Estando o 5G ainda em fase embrionária, do ponto de vista de aquisição de aparelhos aconselha-se o normal 4G ready ou 5G ready Entre estes 2 ( Samsung GalaxyA32 5G 128GB ou Samsung Galaxy A52 128GB) qual a melhor escolha? Obrigado Jose Augusto Rosa

Resposta:

José,

Condicionar a compra de um smartphone ao suporte do 5G, nesta altura do “campeonato”, é um erro. Na minha opinião, nesta altura (e nos próximos 2 ou 3 anos) que as redes atuais servem perfeitamente a necessidade, o suporte para a tecnologia 5G pode ser encarado como um “must have”, que possibilitará utilizar a tecnologia em primeira mão assim que estiver disponível… mas inicialmente será tão restrito, que não faz qualquer sentido.

E como sabemos, o leilão das faixas de frequência ainda não terminou, há muito caminho a trilhar.

Olhando então para os 2 smartphones que refere, e independentemente do suporte para redes 5G, diria que estamos a falar de smartphones de gamas diferentes.

O A32 é de gama baixa, um dos bons nessa gama, e o A52 é de gama média.

Há diversos pormenores que os distinguem, e vou-me referir ao A52:

mais leve, estrutura inferior para o mesmo tamanho de ecrã

proteção Gorilla Glass 5

ecrã de tecnologia Super AMOLED a 90 Hz (contra TFT)

resolução de 1080×2400 (contra 720×1600)

SoC Snapdragon

câmara de 64 MP com estabilizador ótico (contra 48 MP sem estabilizador)

câmara frontal de 32 MP com vídeo 4K (contra 13 MP com vídeo 1080p)

altifalantes stereo (contra mono)

sensor biométrico ótico no ecrã (contra sensor na lateral)

carregamento rápido a 25W (contra 15W)

bateria Li-Po (contra Li-Ion, ainda que tenha ligeiramente mais capacidade)

São aspetos demais que colocam o A52 em vantagem, não é suposto sequer compará-los, por serem de gamas distintas.

Portanto, a melhor escolha, de longe, é o A52.

[Respondido por Hugo Cura]

Consigo usar os AirPods num Samsung Galaxy S7?

Ola bom dia. Sabem me dizer por exemplo se os airpods da apple funcionam com o galaxy s7? Pedro Melo Neves

Resposta:

Pedro,

A resposta à sua questão é um SIM redondo. Os Airpods da Apple funcionam perfeitamente com o Samsung GalaXy S7.

O seu funcionamento será idêntico ao de qualquer outros headphones bluetooth, recebendo o som do smartphone.

O que deve ter em conta é que não vai ter acesso a todas as funcionalidades que estes oferecem no ecossistema Apple, ficando assim limitados.

Se quer ter estas funcionalidades todas, o ideal é optar por uma proposta da Samsung ou de outro fabricante que esteja focado no Android.

[Respondido por Pedro Simões]

