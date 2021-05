portquiz: Teste as suas comunicações TCP de outbound

Certamente que já ouviram falar em serviços/aplicações que usam o protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol) ou o UDP (User Datagram Protocol). Numa máquina existem (teoricamente) 65.536 portos lógicos TCP que podem ser usados pelas mais diversas aplicações/serviços, o que (teoricamente) poderíamos ter 65.536 aplicações/serviços distintos a correr em simultâneo na nossa máquina.

Hoje damos a conhecer o serviço portquiz, que permite saber se a comunicação com uma máquina remota, através de um porto lógico específico, é possível ou não.

Afinal o que é um porto lógico e para que serve?

Todos os pedidos efetuados através da Internet incluem um porto. Este, é apenas um número utilizado para facilitar o direcionamento do tráfego de rede. Quando um pacote de dados, proveniente da Internet, é dirigido ao servidor de um site, o número do porto contido no pacote de dados é analisado, e o tráfego é direcionado para o destino correto.

Cada porto corresponde a um serviço diferente, existindo no total cerca de 65.536 portos TCP e 65.536 UDP disponíveis para uso. Os portos TCP compreendidos entre 0 e 1023 encontram-se reservados, sendo parte de um padrão pré-definido com o objetivo de auxiliar as comunicações globais da Internet. Além desses, de 1024 a 49151 são portos registadas, e de 49152 a 65535, dinâmicos.

A título exemplificativo, o porto padrão utilizado pelos servidores web é o 80. Ora, ao realizar um pedido ao endereço http://exemplo.com, o servidor sabe que este porto é utilizado para fornecer documentos através do protocolo HTTP.

portquiz permite testar comunicações TCP para todos os portos lógicos

O portquiz é um pequeno portal que permite testar comunicações TCP remotas para todos os portos lógicos. Para tal, basta usar o próprio endereço do serviço e o porto lógico que pretendemos testar.

Por exemplo, vamos considerar que pretendemos testar a conetividade da nossa máquina para uma máquina remota via porto 8080. Para tal, basta usarmos o endereço http://www.portquiz.net:8080 e verificar o estado da comunicação.

A página apresenta ainda exemplos com outras ferramentas para o mesmo efeito. Por exemplo, usando o telnet, a ferramenta nc e o wget.

Sem complicações e de forma rápida, este serviço na internet pode-nos ajudar a perceber de imediato se uma determinada comunicação remota, para um porto TCP específico, é permitida ou negada. O código fonte do projeto pode ser encontrado no Github.

Se conhecerem outros sites ou utilitários do tipo, partilhem nos comentários.