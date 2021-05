HDD mais rápido do mundo com taxas de transferência de 524MB/s

Os discos rígidos (HDD) ainda não morreram e a Seagate apresentou recentemente o HDD mais rápido do mundo. É verdade que as drives SSD (Unidades de Estado Sólido) têm vindo a ganhar popularidade nos últimos anos e é também um componente que tem evoluído bastante do ponto de vista tecnológico. As drives SSD possuem uma série de vantagens em relação aos HDDs, mas o contrário também é verdade.

Vamos conhecer melhor o disco Mach.2 Exos 2X14 da Seagate que garante taxas de transferência de 524MB/s.

Mach.2 Exos 2X14 da Seagate é o HDD mais rápido do mundo

O site da Seagate passou a disponibilizar recentemente informações sobre o novo disco Mach.2 Exos 2X14. De acordo com as informações, este é o disco rígido mais rápido do mundo ao garantir uma taxa de transferência máxima de 524MB/s. Comparativamente às velocidades médias das drives SSD não é grande evolução, mas no que diz respeito a discos rígidos é um incremento para o dobro graças à tecnologia Mach.2.

Na prática, este HDD combina dois discos rígidos de 7 TB que fazem um total de 14 TB. O componente é de 3,5 polegadas e a velocidade de rotação é de 7200 RPM.

Com uma taxa de transferência de 524MB/s, este HDD pode ombrear com algumas drives SSD. A interface SAS para ligação oferece uma largura de banda de até 12 Gb/s. A latência média é de 4,16 ms.

O Mach.2 Exos 2X14 da Seagate consome mais energia comparativamente o outros discos. Segundo as especificações, em modo inativo o consumo é de 7,2 watts e até 13,5 watts quando está em “alta operação”.