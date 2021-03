Fármacos contra o Ébola bloqueiam propagação do SARS-CoV-2 em laboratório

Ébola é o nome comum dado à doença rara, grave, muitas vezes fatal com uma taxa de mortalidade de 25% a 90%, causada pela infeção por vírus Ébola. Apesar de atualmente não existir um tratamento específico para a doença, nem vacinas comercialmente disponíveis, há medicamentos que podem atuar como medidas de suporte. Foi exatamente a utilização de três medicamentos antivirais e antimaláricos comummente utilizados que impediram eficazmente a replicação do SARS-CoV-2, num ambiente de laboratório.

Segundo um estudo, no ensaio foi utilizada uma variedade de linhas celulares que representavam potenciais alvos da infeção pelo SARS-CoV-2 no corpo humano.

Fármacos contra o Ébola poderão travar a COVID-19

Os avanços continuam apesar das vacinas serem o primeiro ataque eficaz contra a COVID-19. Contudo, há linhas de investigação que procuram ainda medicamentos que possam travar o vírus e controlar a doença.

Segundo um estudo agora divulgado, investigadores analisaram medicamentos antivirais que se revelaram eficazes contra o Ébola e contra o vírus Marburg. Esses medicamentos foram exatamente o Tilorone, Quinacrina, e Pironaridina.

Procurámos compostos que pudessem bloquear a entrada do vírus na célula. Escolhemos estes compostos porque sabemos que outros antivíricos que atuam com sucesso contra o Ébola são também inibidores eficazes do SARS-CoV-2.

Disse Ana Puhl, cientista da Collaborations Pharmaceuticals e coautora do artigo.

Os investigadores testaram os compostos in vitro contra o SARS-CoV-2, bem como contra um vírus comum da constipação (HCoV 229E) e o vírus da hepatite murina (MHV).

A equipa utilizou uma variedade de linhas celulares que representavam potenciais alvos da infeção pelo SARS-CoV-2 no corpo humano. Então, os cientistas infetaram as linhas celulares com os diferentes vírus e depois analisaram a forma como os compostos impediram a replicação viral nas células.

Não sendo um sucesso total, já se vê alguma eficácia no combate ao vírus

Os resultados foram misturados, com a eficácia dos compostos dependendo se os investigadores os utilizavam em linhas de células derivadas de humanos versus linhas de células derivadas de macacos, conhecidas como linhas de células Vero.

Nas linhas de células derivadas do ser humano, descobrimos que os três compostos funcionavam de forma semelhante ao remdesivir, que está atualmente a ser utilizado para tratar a COVID-19. No entanto, não eram de todo eficazes nas células Vero.

Explicou o coautor Frank Scholle, professor de biologia na Universidade Estadual da Carolina do Norte.

Os investigadores viram resultados semelhantes quando estes compostos foram inicialmente testados contra o Ébola. Foram eficazes em linhas de células derivadas do ser humano, mas não em células Vero. Isto é importante porque as células Vero são um dos modelos padrão utilizados neste tipo de testes. Por outras palavras, diferentes linhas de células podem ter respostas diferentes a um composto. Isto aponta para a necessidade de testar compostos em muitas linhas de células diferentes para descartar falsos negativos.

Disse Sean Ekins, CEO da Collaborations Pharmaceuticals e coautor do estudo.

Os próximos passos para a investigação incluem testar a eficácia dos compostos num modelo de rato e continuar a trabalhar na compreensão de como inibem a replicação viral.

Uma das descobertas mais interessantes aqui é que estes compostos não só impedem que o vírus se ligue potencialmente às células, como também podem inibir a atividade viral porque estes compostos estão a atuar sobre os lisossomas. Os lisossomas, que são importantes para a função celular normal, são sequestrados pelo vírus para entrada e saída da célula. Portanto, se este mecanismo for perturbado, não poderá infetar outras células

Disse Puhl.

Vários investigadores também concordaram que estes compostos não serão só eficazes contra o SARS-CoV-2, mas também contra os coronavírus relacionados. O artigo foi publicado no ACS Omega.

