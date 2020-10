Este mês é o melhor dos últimos 14 anos para vermos Marte da Terra

O Homem quer pisar solo de Marte dentro de poucos anos. Contudo, para já, enviamos sondas e naves até ao planeta e vamos aproveitando para o olhar da Terra. Como tal, o planeta vermelho será o protagonista dos céus de outubro.

Há vários eventos que vão marcar este mês no que toca à observação de Marte.

Marte está em destaque neste mês de outubro

Este fim de semana Marte está, em conjunto com a Lua, também muito brilhante, porque passou pela lua cheia no dia 1. Já no dia 2, Marte aproximou gradativamente da Lua até ficar visualmente muito próximo dela.

Portanto, nestes dias, a sua proximidade, a sua orientação e a sua iluminação farão com que Marte esteja em ótimas condições para o podermos observar daqui, condições que não são tão boas há 14 anos.

O planeta vermelho aparecerá no céu no leste após o pôr do sol. Posteriormente atingirá a sua elevação máxima cerca de 45 graus acima do horizonte, já ao amanhecer, quando passar pelo meridiano.

Dia 6 o planeta estará “mais perto”

Se Vénus é considerado o planeta gémeo da Terra, Marte é o irmão mais novo do nosso planeta. Este é um planeta rochoso com atmosfera. O dia marciano é semelhante ao da Terra, mas o diâmetro do planeta vermelho é aproximadamente metade do nosso.

Com o passar dos dias, Marte está a aproximar-se progressivamente da Terra. No dia 6, estará a “apenas” 62 milhões de quilómetros de distância. A sua proximidade e a iluminação quase frontal pela luz solar fazem com que o seu lindo brilho laranja-avermelhado supere o do gigante Júpiter, que também é observável nestas noites, a oeste de Marte.

Dia 13: o alinhamento da estrela com os planetas e a oposição

Na terça-feira, 13, o Sol, a Terra e Marte estarão perfeitamente alinhados. Visto da Terra, Marte aparecerá numa posição completamente oposta à do Sol. É por isso que os astrónomos dizem que este está em ‘oposição’.

Os dias em torno da oposição são, sem dúvida, os mais propícios para a observação do planeta vermelho, pois a iluminação é totalmente frontal: todo o disco marciano é iluminado pela luz solar.

Tendo o Sol como ponto de partida, Marte está localizado 1,5 vezes mais longe do que a Terra da estrela. Assim, o planeta vermelho leva 1,88 vezes mais do que o nosso planeta para completar uma volta do Sol.

Como consequência de tudo isso, as oposições de Marte ocorrem a cada 2 anos e 47 dias. Durante a última competição, que ocorreu em 27 de julho de 2018, também desfrutamos de um belo eclipse lunar total. A próxima oposição ocorrerá em 8 de dezembro de 2022.

Como a órbita de Marte é mais elíptica do que a da Terra, isso leva a que nem todas as oposições marcianas sejam idênticas. Como tal, a distância entre os dois planetas varia ligeiramente de uma oposição para outra.

Por exemplo, em 2018, Marte estava a 57,6 milhões de quilómetros de distância, enquanto este ano, como já dissemos, Marte estará mais longe, a cerca de 62,2 milhões de quilómetros no dia 13.

No entanto, em julho de 2018, Marte permaneceu relativamente baixo, acima do horizonte, e as camadas inferiores da atmosfera, mais turbulentas, estavam no caminho da observação.

Este ano, Marte culmina numa altitude muito mais elevada, a cerca de 50 graus visto da Península, a atmosfera não irá perturbar tanto e as condições para a sua observação serão muito melhores.

Marte a olho nu

A olho nu, o brilho de Marte será esplêndido, mas para observar os detalhes da sua superfície é necessário usar um telescópio de pelo menos 100x de ampliação. Mesmo com o telescópio, a imagem ainda parece pequena e as calotas polares esbranquiçadas, por exemplo, são muito difíceis de ver. No entanto, é possível ver as grandes manchas escuras chamadas ‘mares’, vastas planícies arenosas onde abunda o óxido de ferro.

Outra curiosidade prende-se com a cor avermelhada do planeta. Tal como acontece com o nosso sangue, é o ferro que dá a cor avermelhada à superfície do planeta.

Um dia no planeta demora 24 horas e 37 minutos. Durante esta jornada, poderão os astrónomos ver a superfície mais clara, a não ser que, como aconteceu em 2018, as tempestades de areia deixem a superfície de Marte completamente isolada durante semanas.

Felizmente, as previsões meteorológicas para o planeta vermelho são muito mais favoráveis ​​este ano, já que não são esperadas grandes tempestades.

