Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Body Count’s In The House – Body Count

Body Count é uma banda norte-americana de heavy metal formada em 1990 na cidade de Los Angeles, Califórnia. O conjunto foi formado por Ice-T, mais conhecido pelas suas contribuições no hip hop, tendo sido também um dos pioneiros do gangsta rap. Ice-T formou a banda devido ao seu interesse em fazer um som mais pesado, e ele assumiu o papel de vocalista do grupo, escrevendo as letras para a maioria das músicas da banda, enquanto o guitarrista, Ernie C, cuidaria da parte musical.

O primeiro álbum da banda, Body Count, foi lançado pela Sire Records em 1992. A canção “Cop Killer” estava incluída no álbum e foi objeto de muita controvérsia. Apesar da Warner Bros. Records, companhia mãe da Sire, defender o single, Ice-T decidiu retirar a canção do álbum por achar que a controvérsia por si só já tinha eclipsado o mérito da música. O grupo deixou a Sire no ano seguinte. Desde então, lançaram mais três álbuns em diferentes edutoras, mas nenhum foi tão bem recebido comercialmente ou pela crítica como o álbum de estreia.

Três dos cinco membros da banda original já morreram: D-Roc de um linfoma, Beatmaster V de leucemia e Mooseman num tiroteio.

