Nvidia adia o lançamento da placa gráfica RTX 3070 para 29 de outubro

Da nova gama de placas gráficas da Nvidia, os modelos GeForce RTX 3080 e RTX 3090 já foram oficialmente lançados. A RTX 3070 deveria ficar disponível já no próximo dia 15 de outubro, mas houve agora alterações.

A Nvidia emitiu um comunicado onde indica que o lançamento deste GPU será adiado para dia 29 de outubro. Curiosamente a RTX 3070 será então lançada um dia após o evento da AMD onde serão apresentadas as novas placas da gama Radeon RX 6000.

Placa RTX 3070 só será lançada no dia a seguir ao evento da AMD

A Nvidia apresentou as suas potentes gráficas da gama GeForce RTX 30 e os modelos RTX 3080 e RTX 3090 já estão disponíveis no mercado. Do conjunto falta ainda lançar a RTX 3070, cuja data estaria marcada para dia 15 de outubro.

Mas a fabricante informou, através do seu blog oficial, que foi adiado o lançamento desta GPU para o dia 29 de outubro. Desta forma, a empresa explica que vai assim conseguir ter mais unidades disponíveis para os consumidores.

Segundo a Nvidia:

A produção de placas gráficas GeForce RTX 3070 está a crescer rapidamente. Muitos disseram que deveríamos disponibilizar mais equipamentos no dia do lançamento. Para ajudar a que isso aconteça, estamos a atualizar a data de disponibilidade para quinta-feira, 29 de outubro. Sabemos que pode ser uma decepção para aqueles que desejam comprar a GeForce RTX 3070 o mais rápido possível; no entanto esta alteração vai ajudar os nossos parceiros globais a colocar mais gráficas nas mãos dos jogadores no dia do lançamento.

Esta decisão também vai ajudar a que haja mais stock para mais consumidores. Este foi um problema com a RTX 3080 que, por conseguinte, esgotou rapidamente em praticamente todas as lojas dos EUA no dia do lançamento.

Curiosamente a nova data de lançamento da RTX 3070 acontece um dia após o evento da rival AMD, onde será apresentada a arquitetura RDNA 2 e as gráficas da gama Radeon RX 6000. Desta linha uma das GPUs mais aguardada será a RX 6900 XT, que se espera ter 16 GB de memória.

RTX 3070 terá desempenho superior à RTX 2080 Ti

A Nvidia ainda adianta que a GeForce 3070 vai oferecer um desempenho incrível com recursos como a Nvidia Reflex e Broadcast, por 499 dólares (~425 euros).

Numa variedade de títulos DirectX e Vulkan ray-traced e rasterized, a GeForce RTX3070 oferece um desempenho semelhante ou mais rápido do que a GeForce RTX 2080 Ti (vendida ao dobro do preço) e é em média 60% mais rápida do que a GeForce RTX 2070 original.

Vamos assim aguardar pelo dia 28 e 29 de outubro para conhecer todas as características dos novos produtos da Nvidia e da AMD.

