COVID-19: MIT cria teste STOPCovid barato para usar todos os dias

Quanto mais se testa mais casos aparecem! Esta é uma verdade incondicional, mas é também esta a estratégia usada pelos países para controlar a pandemia. Hoje em dia fazer um teste é relativamente rápido (poucos segundos), só que os resultados demoram cerca de 24 horas.

A realização de testes é feita em centros hospitalares e laboratórios, mas o MIT quer mudar isso. Vamos conhecer o teste STOPCovid.

Os dias passam e vão aparecendo no mercado algumas soluções que ajudam no combate à COVID-19. Se num laboratório a média de revelação de resultados à COVID-19 ronda as 24h, há testes rápidos que revela resultados menos de uma hora.

STOPCovid – o teste à COVID-19 com precisão de 935

O MIT criou agora um teste, ao qual deu o nome de STOPCovid, que apresenta resultados em 30 minutos e tem uma precisão de 93%. Este teste pode ser usado todos os dias e não necessita de um profissional de saúde.

Os investigadores testaram o STOPCovid em 402 pacientes (202 positivos e 200 negativos) e descobriram que o teste detetou 93% dos casos positivos, conforme determinado pelos testes de PCR para COVID-19. Além disso, o teste é feito para ser simples o suficiente para ser realizado, sem a necessidade de qualquer equipamento de laboratório especializado.

Os testes PCR são considerados o padrão de excelência dos métodos de teste.

No mercado existem essencialmente dois tipos de testes:

Teste rápido (PCR) : usa material biológico das secreções nasais da orafaringe profunda, a nível das amígdalas

Teste serologico (anticorpos): após a fase de contágio em comunidade e com a diminuição da curva do surto

Os testes de diagnóstico da COVID-19 usados em Portugal apenas detetam a presença do coronavírus SARS-CoV-2 nas secreções nasais de um doente. Por outro lado, os testes serológicos permitem verificar, em pessoas com ou sem sintomas de uma infeção, a presença de anticorpos gerados pelas defesas do organismo contra um vírus.

