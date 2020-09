COVID-19: Teste PCR mais rápido do mundo! Resultados em 39 minutos

Os dias passam e vão aparecendo no mercado algumas soluções que ajudam no combate à COVID-19. Se num laboratório a média de revelação de resultados à COVID-19 ronda as 24h, há agora um teste rápido que revela resultados em 39 minutos.

O teste aprovado pela CE e ajuda a evitar o tempo em quarentena, dispensa laboratórios e torna as viagens e o trabalho mais seguros.

Teste à COVID-19 tem uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 100%

A Bosch desenvolveu um novo teste rápido para o seu dispositivo de análise Vivalytic que permite detetar o patógeno SARS-CoV-2 em apenas 39 minutos. Este é atualmente o teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) mais rápido do mundo, e está destinado ao uso descentralizado em centros de teste móveis localizados em estações de serviço de rodovias ou nos aeroportos.

Este teste já está disponível na Europa. Dr. Volkmar Denner, presidente do conselho de administração da Robert Bosch GmbH referiu que…

Uma das chaves para combater a pandemia do coronavírus é identificar rapidamente as fontes de infeção. É por isso que nos concentramos em dar continuidade ao desenvolvimento do nosso primeiro teste de coronavírus com um ainda mais rápido. Este novo teste vai tranquilizar as pessoas ainda mais rapidamente

O teste tem uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 100%. Para o desenvolver, a Bosch Healthcare Solutions, subsidiária da Bosch, uniu esforços com a empresa alemã de biotecnologia R-Biopharm – um fornecedor líder de testes manuais de PCR altamente sensíveis. Os testes PCR são considerados o padrão de excelência dos métodos de teste.

O desenvolvimento do novo teste singleplex PCR da Bosch faz parte de um projeto de investigação e desenvolvimento financiado pelo Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa (BMBF).

Em Portugal já foram registados mais de 72 mil casos e há neste momento 23 116 casos ativos de COVID-19.