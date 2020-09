Das dezenas de vacinas em produção, algumas estão já em fases adiantadas, com testes em humanos. A vacina que a Rússia produziu, está a ter bastante sucesso, segundo a revista científica britânica “The Lancet”. Já no caso de uma das primeiras promessas, a vacina de Oxford, os testes pararam porque um paciente que participa no estudo de imunidade adoeceu sem qualquer razão aparente.

Os números da pandemia estão galopantes. Segundo os dados disponíveis, ao dia de hoje já foram infetadas mais de 27 milhões de pessoas e aproximámo-nos de um milhão de mortes pela COVID-19.

Vacina contra o coronavírus de Oxford tem os testes interrompidos

Foi uma das primeiras a ser anunciada e nela foram depositadas muitas esperanças. Contudo, a farmacêutica anglo-sueca anunciou nesta terça-feira (8/9) que os ensaios clínicos com a vacina de Oxford (como ficou conhecida), foram suspensos após um participante do Reino Unido ter sofrido reações adversas.

Segundo uma nota da empresa, trata-se de uma pausa “de rotina” na produção de vacinas no caso de algum dos pacientes ter um “adoecimento sem explicação”:

É uma ação necessária sempre que houver um adoecimento sem explicação nalgum dos testes, enquanto é investigado, assegurando a manutenção da integridade das experiências.

Conforme revelou o Stat News, um site estrangeiro de notícias especializado em saúde, o paciente que adoeceu deverá recuperar sem mazelas.

Etapas anteriores ultrapassadas sem casos de registo

Tendo em conta o que foi sendo revelado, a vacina passou com sucesso as fases 1 e 2 de testes. Agora, na etapa 3, são envolvidos milhares de pacientes e os testes podem durar vários anos. Neste caso, estavam a participar das experiências com o projeto da AstraZeneca-Oxford 30 mil pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul e Brasil.

No Brasil, a instituição parceira da farmacêutica, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), comunicou em nota nesta terça-feira que “foi informada pela Astrazeneca sobre a suspensão dos testes clínicos em fase 3 e vai acompanhar os resultados das investigações sobre possível associação de efeito registado com a vacina para se pronunciar oficialmente”.

Coronavírus continua a crescer no mundo. Falta a vacina

Apesar de haver cada vez mais esforços da comunidade científica, os dados recentes são cada vez mais preocupantes. No mundo, os números de pessoas infetadas cresce rapidamente para os 30 milhões e as mortes são já superiores a 900 mil. Assim, no dia de hoje, Portugal volta a mostrar uma situação preocupante. Segundo os dados da DGS para o dia 9 de setembro de 2020, Portugal regista mais 646 novos casos.

61 541 novos casos (+646)

1849 mortos (+3)

391 internados (-1)

52 em cuidados intensivos (+2)

16.408 Casos Ativos (+505)

35.151 contactos em vigilância

