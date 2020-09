China alcança 96% da sua meta de 500.000 estações 5G para 2020

A China tem sido um dos países mais avançados a nível da implementação da rede 5G. E as mais recentes notícias indicam que o país asiático já conseguiu alcançar 96% da sua meta de 500.000 estações base 5G para 2020.

Atualmente a China conta assim com mais de 480.000 estações base para o suporte à tecnologia da rede de quinta geração.

Mesmo com todos os dedos apontados e os diversos conflitos, nomeadamente com os Estados Unidos da América, a China tem conseguido estar na linha da frente quanto à implementação da rede 5G. Em especial a Huawei tem investido significativamente na tecnologia da Internet ultra rápida.

De acordo com as informações, a China já conseguiu alcançar 96% da sua meta estabelecida de 500.000 estações base da rede 5G até ao final desde ano. Os planos do país asiático estão, assim, a ser cumpridos. Mas como o ano de 2020 ainda não terminou, é possível que a China consiga conquistar aquilo que havia planeado, ou seja, as 500 mil estações base 5G.

Atualmente o país conta já com mais de 480.000 estações base para a largura de banda ultra rápida e de última geração. E nem mesmo a pandemia da COVID-19 abrandou o desenvolvimento neste segmento.

Segundo Wen Ku, diretor do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) do governo chinês, há agora mais de 100 milhões de equipamentos ligados à rede 5G só na China Continental. Por outro lado, o Ministro do MIIT, Xiao Yaqing afirmou que atualmente existem mais de 60 milhões de utilizadores 5G no país.

5G oferece consegue taxas de dados 100 vezes mais rápidos do que o 4G

Realmente a rede de quinta geração tem mostrado provas de que vai ser capaz de garantir um desempenho muito superior àquilo que estamos habituados. De acordo com o que se sabe, ao nível da taxa de dados a rede 5G vai ser capaz de oferecer um pico até 100 vezes mais rápido do que é conseguido atualmente pelo 4G.

Será assim uma tecnologia importante e com forte impacto por exemplo na Internet das Coisas (IoT), nos carros autónomos, nas cidades inteligentes e em diversas aplicações móveis.

A Huawei garante que esta tecnologia vai ser muito importante sobretudo para o mundo empresarial. Esta e outras marcas chinesas têm contribuído também com o desenvolvimento e lançamento de smartphones com suporte 5G, muitos já lançados durante este ano.

Mas para além da China, há vários países europeus com empresas a avançar forte na implementação desta tecnologia, como a Nokia, Ericsson e Samsung.

