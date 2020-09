Squadron 51, em salvação do planeta Terra

Em desenvolvimento pelos nossos irmãos brasileiros dos Loomiarts Studios e Fehorama Filmes, encontra-se Squadron 51.

A defesa do planeta encontra-se nas mãos de Squadron 51. Vamos conhecer melhor o jogo.

Squadron 51 é um jogo diferente dos demais. Conforme referi ao início, o jogo encontra-se em desenvolvimento pela equipa dos estúdios Loomiarts Studios em colaboração com a Fehorama Filmes.

Por outras palavras, é um jogo em desenvolvimento por uma equipa composta por especialistas em desenvolvimento de videojogos (e programação) e especialistas na produção de filmes. Dito isto, não será muito difícil perceber que Squadron 51 tende a ser um jogo repleto de sequências e referências cinematográficas.

Esse é um dos pontos mais curiosos e mais interessantes deste jogo que aborda uma invasão extraterrestre como temática, mas com um ambiente muito retro.

Segundo a história que os Loomiarts Studios criaram para o jogo, os aliens vieram em suposta Paz e nós (os humanos) acreditámos neles. A Vega Corporation, corporação alienígena dirigida pelo Director Zarog, começou gradualmente a mostrar-se hostil e rapidamente foram revelados os seus planos para aprisionar a humanidade. O Esquadrão 51 será a última linha de defesa…

O jogo é um shooter espacial com jogabilidade 2D, mas com ambientes 3D que vai beber influências aos anos 50 e aos filmes que se fizeram sobre a altura. Aliás, o jogo será apresentado a preto e branco, dando assim um cariz ainda mais autêntico a essas influências de outras eras.

Squadron 51 leva o jogador numa aventura em defesa do planeta Terra, ao longo de 11 níveis diferentes repletos de naves inimigas e confrontos épicos com bosses alienígenas. Serão 11 níveis diferentes recheados de cutscenes com ação real, filmadas pelas equipas profissionais da Fehorama Filmes.

Os combates levarão o jogador através de vários tipos de cenários, passando por zonas montanhosas repletas de neve, pelos mares da Terra, florestas repletas de arvoredo ou mesmo confrontos citadinos.

No entanto, não estamos sós na luta e Squadron 51 permitirá um modo cooperativo (local) para 2 pessoas que vão ganhando pontos de forma a desbloquear novas armas e upgrades para os seus aviões.

Squadron 51 será lançado em 2021 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.