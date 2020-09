Snack Video – Será esta app Android (chinesa) capaz de derrotar o TikTok?

O TikTok é hoje uma das mais relevantes apps do segmento mobile e, por isso, envolta em tantas polémicas. Além de já ter sido banida da Índia, está na eminência de ser banida dos Estados Unidos, por questões que, na verdade, vão além da privacidade dos utilizadores. Então, que alternativas existem para dois mercados tão grandes? A app Snack Video parece surgir como uma opção.

Perceba o novo fenómeno.

A app do TikTok é há largos meses a app que mais se instala tanto nos dispositivos Android como iOS. Isto acontece mesmo com a ameaça dos Estados Unidos de bloquear o acesso à aplicação no seu território e da Índia já ter a ter banido das lojas de aplicações em junho.

Em agosto, uma vez mais, a app TikTok voltou a ser a app que mais downloads recebeu em todo o mundo. No entanto, no mês de julho já se fazia prever o sucesso de uma outra app semelhante.

Snack Video – um sucesso capaz de derrubar o TikTok?

Snack Video é uma app com proveniência da China e que ainda não está disponível em Portugal. Desde o dia 21 de julho que passou para número 1 na Play Store, nos rankings de downloads mundiais. Não tendo sido a mais instalada em agosto, ficou logo atrás do TikTok, segundo dados da Sensor Tower.

Basicamente, a aplicação é uma alternativa ao TikTok que está a ter um enorme sucesso, principalmente na Índia. Apesar de todas as restrições e de apps banidas do país, aparentemente, a Snack Video continua a ser permitida por lá.

A origem da app

A aplicação estar a ter muito sucesso em vários países, ainda assim, a verdade é que há várias preocupações relacionadas com o tratamento dos dados dos utilizadores.

A Snack Video foi lançada no início do ano e está associada Tencent. Ora, esta empresa que anunciou a Snack Video como alternativa à TikTok é a mesma que, supostamente, usou várias aplicações banidas na Índia em “atividades prejudiciais à soberania e integridade” dos seus utilizadores.

Por cá, através da Play Store da Google não é possível, contudo, instalar a app de vídeos curtos e parece que ainda é cedo para perceber se é ou não uma app de risco para os seus utilizadores.

Lista de apps mais populares na Play Store em agosto

Em agosto, estas foram as apps, excluindo jogos, que mais downloads receberam através da Play Store. Além do TikTok e do Snack Video, surge também na lista o MX TakaTak, uma outra app direcionada à criação de vídeos curtos e respetiva partilha com a comunidade. Este é um sinal claro de que o mundo está “viciado” neste tipo de conteúdo de entretenimento rápido.

TikTok Snack Video Facebook Google Meet Zoom Instagram WhatsApp Messenger Snapchat MX TakaTak

Nas redes sociais toda a atenção é pouca…