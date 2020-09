Veja online quais as reservas de sangue em Portugal

É verdade que hoje em dia a COVID-19 é a doença mais falada. No entanto, há outras e também outras necessidades. Relativamente ao sangue, é sempre fundamental que existam reservas dos mais diversos tipos. Em Portugal podemos saber como estão as reservas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Veja online as reservas de sangue dos vários tipos.

Uma unidade de sangue doada tem 450 ml. Esse é o volume que se pode colher sem prejudicar o dador. Se o dador tiver no mínimo 50kg de peso e 1,5m de altura então tem um volume total de sangue superior a 5 litros.

Em pouco mais de 10 minutos (tempo que leva uma doação de sangue) podemos perder 9% do volume total de sangue sem que nos sintamos mal. Os sacos de sangue têm anticoagulante suficiente para não deixar coagular 450ml de sangue, daí que seja este o volume mínimo que se pode colher. Não prejudica quem dá e só traz vantagens para quem recebe.

Quais as reservas de sangue em Portugal?

Através do site dador.pt é possível ver as reservas de sangue em Portugal. Como se pode ver pela imagem seguinte, há algumas carências neste momento pelo que é importante sair de casa para doar sangue.

De referir que os homens podem dar sangue 4 vezes por ano e as mulheres 3 vezes por ano, com um intervalo mínimo de 2 meses entre as dádivas. Para ser dador basta ter entre 18 anos e 64 anos, ter bom estado de saúde e hábitos de vida saudáveis. Os dadores com mais de 65 anos poderão dar sangue com autorização do médico do serviço de sangue.

É recomendável que no momento da dádiva de sangue os valores da tensão arterial estejam compreendidos entre:

sistólica : igual ou superior a 100mmHg e igual ou inferior a 180mmHg

: igual ou superior a 100mmHg e igual ou inferior a 180mmHg Diastólica: igual ou superior a 60mmHg e igual ou inferior a 100mmHg.

A tensão arterial elevada é um fator de risco para a doença cardiovascular e a existência de doença pode condicionar a resposta do coração à dádiva de sangue.

Vantagens de dar sangue…

Ajuda a salvar vidas

Isenção de taxas moderadoras (0€)

Fazem gratuitamente análises ao sangue (0€)

Ganhamos um cartão de dador

No final de dar sangue temos um reforço alimentar

Sentimo-nos satisfeitos, pois fizemos uma boa ação

Passamos a saber o nosso grupo sanguíneo

(Fazem rastreio à COVID-19 – avaliam temperatura, fazem algumas questões)

Dador.pt