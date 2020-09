TikTok está a lutar para impedir a partilha de um vídeo de suicídio

As redes sociais são uma fonte de muitos problemas. As plataformas, para além dos conflitos que elas próprias provocam, lutam insistentemente contras ações dos utilizadores que violam as regras. Um exemplo recente envolve um utilizador que quer transmitir online a sua morte. Contudo, há outro caso mais grave, que começou a circular no TikTok na noite de domingo. Esta rede social tem tentado impedir desde há vários dias a partilha de um vídeo de suicídio em direto.

Para o bem da sua saúde mental, considere ficar longe do TikTok, e vigie os menores que podem cruzar-se com estas imagens.

TikTok quer parar vídeo de suicídio em direto

É uma espécie de caça ao vídeo dentro de uma rede que tem milhões e milhões de vídeos. As imagens gráficas, perturbadoras, mostram um homem a acabar com a sua vida. O vídeo está a espalhar-se pela plataforma desde a noite de domingo. Segundo alguns relatos, já há inclusive vídeos manipulados para as imagens ficarem escondidas dentro de outros vídeos supostamente “inocentes”.

Além do facto de só por si ser perturbados, o vídeo está a ser escondido para enganar os utilizadores e esta rede tem milhões de utilizadores menores. Como tal, muitos criadores estão a enviar TikToks para avisar os outros sobre o clip, enquanto TikTok diz que está a trabalhar para o impedir de se propagar e circular.

O vídeo começa com um homem de barba (imagem acima), e de óculos, que se senta em frente a câmara. Portanto, se vir algo que começa assim, desligue de imediato esse clip e denuncie à plataforma.

Para tal, deverá fazer um toque longo em cima do vídeo, e selecionar a opção Relatar. Em seguida surge uma lista de razões, onde existe a opção “Suicídio, automutilação e atos perigosos”. Ao escolher essa opção deverá selecionar novamente suicídio e tocar em “Enviar”

O vídeo foi originalmente transmitido ao vivo no Facebook no mês passado e, desde então, foi carregado noutras redes sociais, como Twitter e Instagram. Os termos de pesquisa relacionados ao TikTok, suicídio ou qualquer coisa a ver com o incidente podem atualmente produzir conteúdo relacionado, incluindo novas republicações, capturas de ecrã e vídeos com o filme editado.

Atenção aos menores que usam e abusam do TikTok

Provavelmente esse vídeo poderá aparecer a qualquer utilizador da rede. No entanto, em Portugal, que se tenha conhecimento, ainda não há relatos de alguém que o tenha visto. Mas, este tipo de conteúdo acaba sempre por atravessar fronteiras.

O angustiante clip é ainda mais difícil de evitar no TikTok devido à mecânica do próprio serviço. Este feed mostra e reproduz automaticamente vídeos que o seu algoritmo acredita que possam interessar a um utilizador, o que fez com que pessoas fossem inadvertidamente expostas às imagens.

Os nossos sistemas têm vindo a detetar e sinalizar automaticamente estes clips por violarem as nossas políticas contra conteúdos que exibem, elogiam, glorificam ou promovem o suicídio. Estamos a banir contas que tentam repetidamente carregar clips, e agradecemos aos membros da nossa comunidade que reportaram conteúdo e alertaram os outros para não assistir, envolver ou partilhar tais vídeos em qualquer plataforma por respeito à pessoa e à sua família.

Referiu um porta-voz do TikTok.

A empresa responsável pela rede social solicita também que se alguém da comunidade está a lutar com pensamentos de suicídio ou preocupado com alguém que o esteja, que peça ajuda. Disponibilizam inclusive uma linha para solicitar apoio. Em Portugal, se precisar de ajuda, contacte a SOS Voz Amiga.