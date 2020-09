Este ano, o maior evento de Open Source em Portugal celebra a sua 18.ª edição com o tema Reshape the world with Open Source, reunindo IT experts, empresas e a comunidade numa Experiência Virtual no dia 11 de Novembro de 2020.

Organizado pela Syone, a edição deste ano pretende demonstrar como as tecnologias Open Source estão a transformar o mundo, e como provaram ser ainda mais importantes nos tempos que correm.

Reshape the world with Open Source, uma experiência virtual

Dada a situação atual, a edição do Open Source Lisbon 2020 será digital. O evento decorrerá sob o tema Reshape the world with Open Source e promete ser uma enriquecedora Experiência Virtual proporcionada pelas talks inspiradoras e zonas de networking.

Poderá aceder ao evento através de numa plataforma online que incluirá um palco principal (Main Stage), um palco de sessões paralelas (Breakout Sessions) e uma área de exposição virtual (Exhibitors Booths), onde os participantes poderão interagir com os parceiros do evento.

Além dos speakers convidados, o evento permite que qualquer especialista nestas tecnologias tenha a oportunidade de apresentar um projeto durante o evento. Para isso bastará visitar a página de contacto e propor a sua talk.

Organizado pela Syone, a edição deste ano pretende demonstrar como as tecnologias Open Source estão a transformar o mundo. Além disso, será comprovada a sua importância nos tempos que correm. Os participantes terão a oportunidade de assistir a inúmeros casos de sucesso de organizações nacionais e internacionais. Serão ainda reveladas utilizações inovadoras das tecnologias em código aberto e ficarão a conhecer assim o mindset por detrás destas iniciativas.

Como participar

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia. Faça o seu registo em:

Open Source Lisbon