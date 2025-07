Como se calcula se um asteroide pode atingir a Terra

Possivelmente é uma questão que já passou pela ideia de muitas pessoas. Afinal, como é que os cientistas determinam se um asteroide pode atingir a Terra? Vamos perceber a ciência por trás das probabilidades!

Por vezes, a probabilidade aumenta à medida que se recolhem mais dados. Quando os cientistas refinam o percurso global, ele pode continuar a cruzar a órbita da Terra.

Eventualmente, a probabilidade costuma descer até zero, à medida que a nuvem de órbitas possíveis se vai reduzindo.

A calcular a probabilidade de impacto de um asteroide

Em janeiro de 2025, o mundo foi assaltado por um aviso sobre um asteroide chamado 2024 YR4. Dizia-se que a probabilidade de atingir a Terra era invulgarmente elevada.

Quando os cientistas detetam um asteroide cuja trajetória poderá passar perto da Terra, monitorizam-no com frequência e calculam a probabilidade de poder colidir com o nosso planeta.

À medida que recebem mais dados de observação, conseguem uma imagem mais clara do que poderá acontecer.

Ter apenas mais pontos de dados numa fase inicial não melhora, por si só, as previsões dos cientistas. É necessário continuar a acompanhar o asteroide à medida que se move pelo espaço para compreender melhor a sua trajetória.

Meses após o incidente, tornou-se evidente que, embora a informação fornecida pelos cientistas fosse precisa, nem sempre era comunicada de forma clara o suficiente para que o público compreendesse verdadeiramente o seu significado.

Os números mudam todos os dias

O asteroide 2024 YR4 tem um diâmetro de cerca de 60 metros — equivalente a um edifício de 15 andares.

Na altura do aviso, em janeiro, a probabilidade de impacto do asteroide era superior a 1%. A probabilidade de impacto descreve a hipótese de um asteroide perigoso atingir a Terra.

Por exemplo, se essa probabilidade for de 1%, significa que em 1 em cada 100 cenários o asteroide colidiria com a Terra.

Um em 100 é raro, mas ainda assim demasiado arriscado quando se fala de uma colisão que poderia devastar o planeta.

Com o passar do tempo, no entanto, observações e análises adicionais revelaram que a hipótese deste asteroide colidir com a Terra era praticamente nula.

Após o aviso inicial em janeiro, a probabilidade de impacto aumentou continuamente até atingir 3,1% a 18 de fevereiro. Mas caiu para 1,5% no dia 19.

Depois, a probabilidade continuou a descer até atingir 0,004% a 24 de fevereiro. Em 15 de junho, a probabilidade de impacto era inferior a 0,0000081%.

O asteroide 2024 YR4 pode atingir a Lua?

Mas, enquanto a probabilidade de atingir a Terra descia, a de atingir a Lua começou a aumentar. Subiu para 1,7% a 24 de fevereiro. Em 2 de abril, era de 3,8%. Depois, em 3 de junho, subiu para 4,3%.

Se atingir a Lua, alguns materiais ejetados da colisão podem alcançar a Terra. No entanto, esses materiais queimariam ao entrar na espessa atmosfera terrestre.

Probabilidade de impacto

Para perceber se um objeto em aproximação pode atingir a Terra, os investigadores analisam a órbita do asteroide com uma técnica chamada astrometria.

Esta técnica consegue determinar com precisão a órbita de um objeto, com uma margem de erro de apenas alguns quilómetros. Mas a astrometria requer dados de observação rigorosos recolhidos durante um longo período.

Qualquer incerteza no cálculo da órbita do objeto provoca variações nas previsões. Em vez de uma órbita precisa, o cálculo fornece geralmente uma nuvem de órbitas possíveis. A elipse que engloba estas localizações chama-se elipse de erro.

A probabilidade de impacto descreve quantas das órbitas previstas dentro dessa elipse colidem com a Terra.

Sem dados observacionais suficientes, a incerteza orbital é elevada, e a elipse tende a ser grande. Numa elipse grande, há uma maior probabilidade de a Terra estar incluída por acaso, mesmo que o centro da elipse esteja afastado do planeta.

Ou seja, mesmo que um asteroide não vá atingir a Terra, a sua elipse de erro pode incluí-la até que os cientistas recolham dados suficientes para reduzir a incerteza.

Uma elipse em contração

À medida que o nível de incerteza diminui, a elipse encolhe. Assim, quando a Terra está dentro de uma elipse de erro pequena, a probabilidade de impacto pode ser mais elevada do que quando está dentro de uma elipse grande.

Uma vez que a elipse de erro encolhe o suficiente para deixar de incluir a Terra, a probabilidade de impacto desce significativamente. Foi o que aconteceu com o 2024 YR4.

A probabilidade de impacto é um único valor prático que oferece uma perceção útil sobre uma ameaça de colisão. No entanto, usar apenas esse valor sem qualquer contexto pode não oferecer orientações claras ao público, como vimos com o caso do 2024 YR4.

Aguardar por mais dados para refinar a previsão de colisão, ou introduzir novas métricas para avaliar impactos na Terra, são formas alternativas de fornecer melhores orientações à população em futuras ameaças — sem gerar confusão ou medo.

Conclusão: Como é que os cientistas calculam a probabilidade de um asteroide atingir a Terra? E porque é que essa probabilidade muitas vezes aumenta antes de descer até zero?