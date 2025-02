Sobre o asteroide que poderá colidir com a Terra… a ESA e a NASA trazem boas notícias

Foi descoberto em dezembro de 2024 e desde então a probabilidade de atingir a Terra tem aumentado. Alguns cálculos apontavam para 3,1% de probabilidade. Contudo, a NASA e a ESA refizeram as contas e as hipóteses de impacto do 2024 YR4 caíram para metade.

Já podes olhar para cima

A probabilidade de um asteroide capaz de arrasar uma cidade atingir a Terra dentro de oito anos foi reduzida para metade, para cerca de 1,5%, de acordo com novos cálculos da NASA.

A queda das probabilidades tinha sido amplamente antecipada pela comunidade astronómica mundial, que espera agora que a probabilidade de o asteroide atingir a Terra a 22 de dezembro de 2032 desça para zero.

Mas do que se trata este asteroide? É perigoso?

Chamado de 2024 YR4, este é um asteroide classificado como um objeto próximo da Terra do tipo Apollo (que atravessa a Terra), com um diâmetro estimado de 40 a 90 metros.

Em 22 de fevereiro de 2025, tinha uma classificação de 1 na escala de Turim, com uma probabilidade de 1 em 280 (0,36%) de colidir com a Terra em 22 de dezembro de 2032.

A região de incerteza para a trajetória do seu potencial impacto em 2032 tem uma largura de 800 000 mil km. A aproximação nominal em 22 de dezembro de 2032 faz com que o asteroide passe mais perto da Lua do que da Terra, mas a incerteza nas distâncias é de cerca de uma distância lunar (em fevereiro de 2025).

Portanto, não é uma grande ameaça, mas a sua "proximidade" exige vigilância apertada.

O que diz de novo a NASA?

Durante mais de 24 horas, o asteroide teve a maior probabilidade de atingir a Terra - 3,1% - de uma rocha espacial tão grande nas previsões modernas.

Cálculos atualizados publicados pela NASA na quarta-feira diziam que as probabilidades de um impacto direto tinham caído para 1,5%.

Os cálculos separados da Agência Espacial Europeia desceram para 1,38%.

Richard Moissl, diretor do gabinete de defesa planetária da ESA, disse à AFP que este facto já era esperado, uma vez que a “região de incerteza” onde o asteroide poderá atingir começa a “deslizar” para fora da Terra.

A percentagem de probabilidade ainda deverá “oscilar ligeiramente para cima e para baixo”, mas espera-se que em breve desça para menos de um por cento, acrescentou.

Não é claro se isso acontecerá antes de o Telescópio Espacial James Webb voltar o seu poderoso olhar para o asteroide no próximo mês.

Asteroide poderá atingir a Lua?

Sim, ainda não desapareceu também essa possibilidade. Segundo a NASA, há ainda 0,8% de hipóteses de o asteroide atingir a Lua.

A última vez que um asteroide com mais de 30 metros de tamanho representou um risco tão significativo foi o Apophis, em 2004, quando chegou a ter 2,7% de hipóteses de atingir a Terra em 2029 - uma possibilidade mais tarde descartada por observações adicionais.